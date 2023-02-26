Через ремонт мереж в Одесі 27 лютого будуть перебої: яких районів це торкнеться

Обмеження зняті: ситуація зі світлом в Одесі найближчу добу змінюватиметься
НЕК Укренерго обіцяє в Україні світло без перебоїв, але Одеса та район залишаються проблемними зонами. Поки триває модернізація мереж, варто звірятися з графіками відключень.
Про це повідомляє компанія НЕК Укренерго.
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У компанії зазначають, що споживання електроенергії спадає. Через що дефіциту потужностей нема і навіть не прогнозується. Проте радіти одеситам зарано. Попри те, що обмежень на наш регіон не передбачалося, будуть діяти паралельно графіки відключень.
"Енергетикам вдалося зменшити обсяг мережевих обмежень в Одесі та Одеському районі, однак у місті все ще діють відключення за графіком. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень усіма областями країни", — йдеться у повідомленні компанії.
Енергетики наголошують про те, що по всіх об’єктах Укренерго тривають ремонтні роботи, зокрема й в Одесі. ДТЕК попереджає, що 27 лютого слід розрахувати свій час та підготуватися до ймовірного стрибка електроенергії.
"В період з 04:00 до 05:00 можливі перерви в електропостачанні в Приморському та Київському районах міста. Ці заходи допоможуть надалі усунути мережеві обмеження для Одеси та Одеського району.Енергетики докладуть максимум зусиль, щоб завершити роботу в найкоротший термін", — зазначають в ДТЕК Одеські електромережі.
Одеситів просять поставитися до ситуації з розумінням. Енергетики ладнають мережі щоденно, аби українці мали світло в оселях. Тому варто подбати про безпеку вдома з електроприладами.
Графіки відключень світла
В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Через збільшення активності бізнесу, споживання Одеси зростає. Для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.
Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.
У разі відсутності світла не за графіком, будь ласка, повідомте про це через:
- сторінку у фейсбук;
- повідомлення на сайті;
- чат-бот у Viber або Telegram (у рядку пошуку вводьте "ДТЕК Одеські електромережі");
- кол-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 або +38 (048) 705 90 90.
Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.