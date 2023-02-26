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Обмеження зняті: ситуація зі світлом в Одесі найближчу добу змінюватиметься

26 лютого 2023 14:14
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Через ремонт мереж в Одесі 27 лютого будуть перебої: яких районів це торкнеться
На всіх об’єктах Укренерго тривають ремонтні роботи
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

НЕК Укренерго обіцяє в Україні світло без перебоїв, але Одеса та район залишаються проблемними зонами. Поки триває модернізація мереж, варто звірятися з графіками відключень.

Про це повідомляє компанія НЕК Укренерго. 

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У компанії зазначають, що споживання електроенергії спадає. Через що дефіциту потужностей нема і навіть не прогнозується. Проте радіти одеситам зарано. Попри те, що обмежень на наш регіон не передбачалося, будуть діяти паралельно графіки відключень. 

"Енергетикам вдалося зменшити обсяг мережевих обмежень в Одесі та Одеському районі, однак у місті все ще діють відключення за графіком. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень усіма областями країни", — йдеться у повідомленні компанії. 

Енергетики наголошують про те, що по всіх об’єктах Укренерго тривають ремонтні роботи, зокрема й в Одесі. ДТЕК попереджає, що 27 лютого слід розрахувати свій час та підготуватися до ймовірного стрибка електроенергії. 

"В період з 04:00 до 05:00 можливі перерви в електропостачанні в Приморському та Київському районах міста. Ці заходи допоможуть надалі усунути мережеві обмеження для Одеси та Одеського району.Енергетики докладуть максимум зусиль, щоб завершити роботу в найкоротший термін", — зазначають в ДТЕК Одеські електромережі.

Одеситів просять поставитися до ситуації з розумінням. Енергетики ладнають мережі щоденно, аби українці мали світло в оселях. Тому варто подбати про безпеку вдома з електроприладами.

Графіки відключень світла

В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Через збільшення активності бізнесу, споживання Одеси зростає. Для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.

Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.

У разі відсутності світла не за графіком, будь ласка, повідомте про це через:

  • сторінку у фейсбук;
  • повідомлення на сайті;
  • чат-бот у Viber або Telegram (у рядку пошуку вводьте "ДТЕК Одеські електромережі");
  • кол-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 або +38 (048) 705 90 90.

 Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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