Из-за ремонта сетей в Одессе 27 февраля будут перебои: каких районов это коснется

Ограничения сняты: ситуация со светом в Одессе в ближайшие сутки будет меняться
НЭК Укрэнерго обещает в Украине свет без перебоев, но Одесса и район остаются проблемными зонами. Пока идет модернизация сетей, следует сверяться с графиками отключений.
Об этом сообщает компания НЭК Укрэнерго.
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В компании отмечают, что потребление электроэнергии снижается. Из-за чего дефицита мощностей нет и даже не прогнозируется. Однако радоваться одесситам рано. Несмотря на то, что ограничений на наш регион не предполагалось, будут действовать параллельно графики отключений.
"Энергетикам удалось снизить объем сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе, однако в городе все еще действуют отключения по графику. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений всеми областями страны", — говорится в сообщении компании.
Энергетики отмечают, что по всем объектам Укрэнерго продолжаются ремонтные работы, в том числе и в Одессе. ДТЭК предупреждает, что 27 февраля следует рассчитать свое время и подготовиться к вероятному скачку электроэнергии.
"В период с 04:00 до 05:00 возможны перерывы в электроснабжении в Приморском и Киевском районах города. Эти мероприятия помогут в дальнейшем устранить сетевые ограничения для Одессы и Одесского района. Энергетики приложат максимум усилий, чтобы завершить работу в кратчайшие сроки", — отмечают в ДТЭК Одесские электросети.
Одесситов просят отнестись к ситуации с пониманием. Энергетики устраивают сети ежедневно, чтобы украинцы имели свет в домах. Поэтому следует позаботиться о безопасности дома с электроприборами.
Графики отключений света
В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. Из-за увеличения активности бизнеса потребление Одессы растет. Во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений.
Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.
В случае отсутствия света не по графику, пожалуйста, сообщите об этом:
- страницу в фейсбук ;
- сообщение на сайте ;
- чат-бот в Viber или Telegram (в строке поиска вводите "ДТЭК Одесские электросети");
- кол-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 или +38 (048) 705 90 90.
Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.