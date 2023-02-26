В Одесі та районі відключатимуть світло за стабілізаційними графіками: дізнатися свій

Світла буде більше, але не сьогодні: в Одесі діятимуть стабілізаційні графіки відключень
Протягом останніх днів одесити радіють світлу в оселях майже цілодобово. Все завдяки енергетикам, що полагодили високовольтні мережі, однак в Одесі діють обмеження.
Про це повідомили в компанії ДТЕК Одеські електромережі
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Енергетики повідомляють, що цього дня Укренерго не надавав обмежень споживання електроенергії. Тож не відключатимуть світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Але, схоже, енергосистема не може працювати на повну потужність.
"Однак внаслідок пошкодження мереж Укренерго в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком. Так, через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі діятимуть графіки стабілізаційних відключень", — йдеться у повідомленні компанії.
Графіки відключень світла
В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Через збільшення активності бізнесу, споживання Одеси зростає. Для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.
Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.
У разі відсутності світла не за графіком, будь ласка, повідомте про це через:
- сторінку у фейсбук;
- повідомлення на сайті;
- чат-бот у Viber або Telegram (у рядку пошуку вводьте "ДТЕК Одеські електромережі");
- кол-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 або +38 (048) 705 90 90.
Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.