В Одесі та районі відключатимуть світло за стабілізаційними графіками: дізнатися свій

Причина у мережевих обмеженнях

Протягом останніх днів одесити радіють світлу в оселях майже цілодобово. Все завдяки енергетикам, що полагодили високовольтні мережі, однак в Одесі діють обмеження.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Одеські електромережі

Енергетики повідомляють, що цього дня Укренерго не надавав обмежень споживання електроенергії. Тож не відключатимуть світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Але, схоже, енергосистема не може працювати на повну потужність.

"Однак внаслідок пошкодження мереж Укренерго в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком. Так, через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі діятимуть графіки стабілізаційних відключень", — йдеться у повідомленні компанії.

Графіки відключень світла

В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Через збільшення активності бізнесу, споживання Одеси зростає. Для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.

Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.

У разі відсутності світла не за графіком, будь ласка, повідомте про це через:

сторінку у фейсбук;

повідомлення на сайті;

чат-бот у Viber або Telegram (у рядку пошуку вводьте "ДТЕК Одеські електромережі");

кол-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 або +38 (048) 705 90 90.

Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.