Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Света будет больше, но не сегодня: в Одессе будут действовать стабилизационные графики отключений arrow

Света будет больше, но не сегодня: в Одессе будут действовать стабилизационные графики отключений

26 февраля 2023 11:10
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
В Одессе и районе будут отключать свет по стабилизационным графикам: узнать свой
Причина в сетевых ограничениях
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

В последние дни одесситы радуются свету в домах почти круглосуточно. Все благодаря энергетикам, починившим высоковольтные сети, однако в Одессе действуют ограничения.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Одесские электросети.

Читайте также:

Энергетики сообщают, что в этот день Укрэнерго не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Так что не будут отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Но, похоже, энергосистема не может работать на полную мощность.

"Однако в результате повреждения сетей Укрэнерго в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику. Так из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных отключений", — говорится в сообщении компании.

Графики отключений света

В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. Из-за увеличения активности бизнеса потребление Одессы растет. Во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений.

Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.

В случае отсутствия света не по графику, пожалуйста, сообщите об этом:

  • страницу в фейсбук;
  • сообщение на сайте;
  • чат-бот в Viber или Telegram (в строке поиска вводите "ДТЭК Одесские электросети");
  • колл-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 или +38 (048) 705 90 90.

Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

12:41 Россия привлекла к борьбе с санкциями иллюзиониста: реакция соцсетей

Эксклюзив

12:40 Оружие для успешного контрнаступления: чего не хватает Украине — военный эксперт

12:34 Последние заявления путина несут угрозу для человечества, — Роблес

12:28 Оккупанты в очередной раз атаковали приграничье Сумщины: что известно

12:20 У берегов Италии произошла авария корабля с мигрантами: более 30 погибших

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:10 "Николаевводоканал" скоро получит хлор для очистки воды

12:08 Прожорливая россиянка погибла на конкурсе по поеданию блинов

Новина з фото

12:06 Оккупанты за сутки 34 раза атаковали Донецкую область: повреждены дома, школы и больница

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

11:54 ​​В Гааге обсудили использование искусственного интеллекта в военных целях: до чего договорились

Эксклюзив

12:40 Оружие для успешного контрнаступления: чего не хватает Украине — военный эксперт

Новина з відео

10:50 Ярмоленко может пропустить матч сборной Украины против Англии: в чем причина

Новина з відео

10:43 Сегодня — День крымского сопротивления российской оккупации

Новина з відео

06:35 Прощеное воскресенье 2023: поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

06:05 Прощеное воскресенье 2023: что нельзя делать, традиции и приметы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

23:52 В Таллине установили подбитый российский танк Т-72

Новина з відео

22:28 Свет в Украине больше не будут выключать при одном условии, — Галущенко

Новина з відео

20:15 Одесские коммунальщики возобновляют работу теплицы "Троянда": как выглядит растительный рассадник после обстрела

Новина з відео

19:19 "Не мы вас туда отправляли": жена оккупанта возмущена, что они собирают средства на их обеспечение

Новина з відео

19:00 Весит более 45 килограммов: блогеры сделали огромный ноутбук

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Эксклюзив

10:00 На Бэнкси строят планы: что будет с украинскими работами уличного художника с мировым именем

Эксклюзив

08:25 Российское вторжение в Украину: год битвы. Враг активизировал информационные вбросы

Эксклюзив

20:00 "Китаю придется преодолевать последствия катастрофы": астролог рассказала, удастся ли путину найти новых союзников

Рік великої війни

18:00 "Вооруженные миссионеры" и многополярный мир: какие процессы путин запустил вторжением в Украину год назад

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

14:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины управления

Эксклюзив

12:00 "Хотели потролить россию": украинские крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства рф в Польше

Эксклюзив

09:30 Футбол на войне: как команда Национальной гвардии Украины "Южная Пальмира" поддерживает всех военных

22:00 Россия проиграла войну в Черном море

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

Актуальное по теме

None 26 Февраль 12:41

Россия привлекла к борьбе с санкциями иллюзиониста: реакция соцсетей

None 26 Февраль 12:38

Оружие для успешного контрнаступления: чего не хватает Украине — военный эксперт

None 26 Февраль 12:34

Последние заявления путина несут угрозу для человечества, — Роблес

None 26 Февраль 12:44

Оккупанты в очередной раз атаковали приграничье Сумщины: что известно

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB