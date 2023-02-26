В Одессе и районе будут отключать свет по стабилизационным графикам: узнать свой

Света будет больше, но не сегодня: в Одессе будут действовать стабилизационные графики отключений
В последние дни одесситы радуются свету в домах почти круглосуточно. Все благодаря энергетикам, починившим высоковольтные сети, однако в Одессе действуют ограничения.
Об этом сообщили в компании ДТЭК Одесские электросети.
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Энергетики сообщают, что в этот день Укрэнерго не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Так что не будут отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Но, похоже, энергосистема не может работать на полную мощность.
"Однако в результате повреждения сетей Укрэнерго в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику. Так из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных отключений", — говорится в сообщении компании.
Графики отключений света
В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. Из-за увеличения активности бизнеса потребление Одессы растет. Во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений.
Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.
В случае отсутствия света не по графику, пожалуйста, сообщите об этом:
- страницу в фейсбук;
- сообщение на сайте;
- чат-бот в Viber или Telegram (в строке поиска вводите "ДТЭК Одесские электросети");
- колл-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 или +38 (048) 705 90 90.
Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.