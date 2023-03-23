Одесские электрики спасают аистов от поражений током

Гнезда, которые строят птицы, могут весить до 400 кг

В Одесской области занялись спасением популяции аистов. Коммунальщики составляли гнездо на электрических опорах, которое защитит птиц и обеспечит надежное электроснабжение жителей региона.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Одесские электросети.

В Одесской области установили специальную платформу для гнезда аистов. Она поможет сохранить аистов от поражения током, а клиентов ДТЭК от аварийных отключений света.

"В Подольском районе мы установили платформу для гнезда аистов. Это поможет защитить птиц от поражения тока, а людей — от аварийных отключений света. По словам местных жителей, аисты строили это гнездо в течение последних 10 лет. За это время оно тяготило, и сейчас весит более 400 килограммов", — говорится в сообщении.

В общей сложности за последние 2 года мы уже укрепили 145 гнезд и защитили не менее 725 птиц.

Напомним, в 2022 году проект "Лелеченьки" победил в международном PR конкурсе IPRA. ДТЭК Сети стал единственной победившей компанией из Украины, а проект получил специальный приз за вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН.

Ситуация в энергосистеме Одесчины

Пока генерации электроэнергии в энергосистеме страны достаточно для покрытия всего потребления. Так что Укрэнерго не доводит лимитов до ДТЭК. Все жители Одесской области со светом.

Напомним, в 2023 году ДТЭК планирует смонтировать более 60 тысяч умных счетчиков. Приборы учета появятся в Одессе, Подольском, Измаильском и Белгород-Днестровском районах.