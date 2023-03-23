Одесские электрики спасают аистов от поражений током
В Одесской области занялись спасением популяции аистов. Коммунальщики составляли гнездо на электрических опорах, которое защитит птиц и обеспечит надежное электроснабжение жителей региона.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Одесские электросети.
-
СБУ сообщила о подозрении российскому куратору оккупированной Херсонской области
-
Еще одна российская актриса обозвала Зеленского на федеральном канале страны-террориста
-
Избиение молодой пары в центре Одессы: правоохранители установили нападающих
-
Экс-чиновник Генштаба рассказал, как россияне будут использовать старые танки Т-54 и Т-55
-
Генерал Сырский намекнул на контрнаступление ВСУ в Бахмуте
-
Смогут ли мужчины-артисты выехать за границу: Минкульт ужесточил требования
-
Во время визита в Китай премьер Испании обсудит Украину
-
В Крыму мужчине запретили писать в интернет за правду о том, кто "восемь лет бомбил Донбасс"
-
Беременную Линдси Лохан и других звезд оштрафовали на кругленькую сумму за рекламу криптокомпаний
-
В Париже стали защищать заявку Одессы как кандидата на проведение EXPO 2030
В Одесской области установили специальную платформу для гнезда аистов. Она поможет сохранить аистов от поражения током, а клиентов ДТЭК от аварийных отключений света.
"В Подольском районе мы установили платформу для гнезда аистов. Это поможет защитить птиц от поражения тока, а людей — от аварийных отключений света. По словам местных жителей, аисты строили это гнездо в течение последних 10 лет. За это время оно тяготило, и сейчас весит более 400 килограммов", — говорится в сообщении.
В общей сложности за последние 2 года мы уже укрепили 145 гнезд и защитили не менее 725 птиц.
Напомним, в 2022 году проект "Лелеченьки" победил в международном PR конкурсе IPRA. ДТЭК Сети стал единственной победившей компанией из Украины, а проект получил специальный приз за вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН.
Ситуация в энергосистеме Одесчины
Пока генерации электроэнергии в энергосистеме страны достаточно для покрытия всего потребления. Так что Укрэнерго не доводит лимитов до ДТЭК. Все жители Одесской области со светом.
Напомним, в 2023 году ДТЭК планирует смонтировать более 60 тысяч умных счетчиков. Приборы учета появятся в Одессе, Подольском, Измаильском и Белгород-Днестровском районах.