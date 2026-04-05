На Одесчине около 2000 аистов приземлились переждать непогоду

Аист ищет пищу. Фото: Национальный парк "Тузловские лиманы"

На юге Одесской области зафиксировали массовую остановку белых аистов. Птицы приземлились в районе Татарбунаров, возле лимана Сасык. За несколько дней там насчитали около двух тысяч особей.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на эколога и научного сотрудника парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева.

Аисты, которые остановились отдохнуть в Одесской области. Фото: Иван Русев

Аисты в Одесской области

По его словам, аисты остановились из-за дождей и туманов во время миграции. После длительного перелета они нуждаются в отдыхе и еде. Именно эти условия они и нашли в Одесской области.

"Птицы были вынуждены садиться большими количествами на поля и ждать солнца. Так произошло в г. Татарбунаре и в селах вокруг лимана Сасык и в населенных пунктах вокруг Национального природного парка "Тузловские лиманы", — сообщил Иван Русев.

Он говорит, что в результате дождей на этих территориях в последние дни появилось большое количество дождевых червей. Их настолько много, что на отдельных участках фиксируют десятки тысяч на гектар. Для аистов это легкая добыча и возможность быстро восстановить силы.

Читайте также:

"За последнюю неделю в целом в этой местности было насчитано около 2000 белых аистов, которые разными группами во время дождей и туманов сделали вынужденную посадку на несколько дней", — добавил эколог.

Аисты в небе над Одесской областью. Фото: Иван Русев

Сохранение аистов в Одесской области

В то же время в Одесской области продолжают обустраивать безопасные условия для аистов рядом с электросетями. Уже седьмой год энергетики ДТЭК Одесские электросети устанавливают специальные платформы для гнездования птиц.

Благодаря этому в области смонтировали 346 площадок для аистов, установили 50 гнезд для сов, а также окольцевали 121 аиста, чтобы отслеживать их миграцию. Кроме того, на линиях электропередач появилось более двух тысяч птицезащитных устройств, которые помогают избежать поражения током.

Такие платформы позволяют аистам безопасно обустраивать гнезда на электроопорах. В то же время это уменьшает риск аварий в сети и помогает избежать перебоев со светом в населенных пунктах.

Как сообщали Новини.LIVE ранее над территорией Национального природного парка "Тузловские лиманы" зафиксировали невероятное зрелище. Только за два утренних часа специалисты насчитали более десяти тысяч птиц, которые держат путь на север. Среди огромных стай можно было узнать как привычных зябликов или гусей, так и редких розовых пеликанов, краснокнижных огарей и малых бакланов.

Также Новини.LIVE писали, что в нацпарке в Одесской области выпустили в дикую природу сипуху, которую несколько месяцев назад нашли раненой. Этот вид занесен в Красную книгу Украины и сейчас находится под угрозой исчезновения. Несколько месяцев назад сипуху принесли раненой на Станцию юннатов в Измаиле.