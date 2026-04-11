Заморозки и дожди: какой будет погода в Одессе на Пасху

Дата публикации 11 апреля 2026 18:26
Женщина идет под зонтом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Пасха в Одессе в этом году будет прохладной и влажной. Ночью ожидаются заморозки, а днем будет идти дождь и облачная погода. Весеннего тепла синоптики не обещают, поэтому празднование пройдет с ощутимым холодом.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

По прогнозу синоптиков, в городе 12 апреля будет облачно с прояснениями. Утром и днем пройдет небольшой дождь.

Температура в Одессе ночью составит +4...+6 °C, днем воздух прогреется лишь до +9...+11 °C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтый). Речь идет именно о ночных и утренних заморозках.

Предупреждение о штормовом ветре в Одессе. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Погода в Одесской области

По области погода будет еще прохладнее. Ночью температура будет колебаться в пределах +1...+6 °C, а на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...+2 °C. Днем воздух прогреется до +8...+13 °C, местами возможен умеренный дождь.

В то же время пожарная опасность в регионе будет оставаться невысокой. На автодорогах области видимость будет хорошей, без осложнений для водителей.

Синоптики объясняют, что такая погода связана с влиянием прохладных воздушных масс и неустойчивой весенней атмосферой. Для апреля это не аномалия, но ощущение тепла будет меньшим, чем ожидают многие люди.

Как ранее сообщали Новини.LIVE на юге Одесской области зафиксировали массовую остановку белых а истов из-за дождей и туманов во время миграции. Птицы приземлились в районе Татарбунаров, возле лимана Сасык. За несколько дней там насчитали около двух тысяч особей.

Также Новини.LIVE писали, что в Нацпарке "Тузловские лиманы" фиксируют активное движение редких видов. Среди них — кулик-сорока, занесенный в Красную книгу Украины. Во время обследования около 20 километров береговой линии ученые насчитали около 300 куликов-сорок. Кроме них, по побережью мигрирует еще много других видов птиц.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
