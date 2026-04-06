На Одещині біля моря помітили рідкісних червонокнижних птахів

Кулик-сорока на узбережжі.Фото: Іван Русев

Попри війну, на узбережжі Чорного моря триває весняна міграція птахів. У Нацпарку "Тузлівські лимани" фіксують активний рух рідкісних видів. Серед них — кулик-сорока, занесений до Червоної книги України. За короткий маршрут науковці нарахували сотні цих птахів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на еколога Івана Русева.

Червонокнижні птахи

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" продовжується активна міграція птахів уздовж узбережжя Чорного моря. Попри постійні звуки війни, природа живе за своїми законами — пернаті зупиняються тут для відпочинку та пошуку їжі перед подальшим перельотом.

Серед мігруючих видів особливу увагу привертає кулик-сорока — рідкісний птах, занесений до Червоної книги України. Він є типовим мешканцем узбережжя лиманів і піщаних пересипів. У парку цих птахів небагато, однак їх регулярно можна побачити на різних ділянках узбережжя. Під час обстеження близько 20 кілометрів берегової лінії науковці нарахували приблизно 300 куликів-сорок. Окрім них, узбережжям мігрує ще багато інших видів птахів. Вони активно харчуються дрібними морськими організмами на прибережній смузі та рухаються далі своїми маршрутами. На заповідній території птахів майже нічого не турбує, окрім віддалених звуків бойових дій.

Що відомо про птахів

Кулик-сорока — рідкісний прибережний птах, занесений до Червоної книги України. Він живе на узбережжях морів, лиманів та піщаних косах, харчується дрібними молюсками, червами та ракоподібними, яких знаходить у вологому піску та мілководді. Цей птах легко впізнати за яскравим червоним дзьобом і чорно-білим пір’ям.

Читайте також:

Цей птах веде переважно відкритий спосіб життя, ходить уздовж берега і видає гучні крики. Це перелітний птах: навесні повертається для гніздування, а восени відлітає у тепліші регіони. У нашій країні його чисельність невелика, тому кожне місце скупчення цих птахів є важливим для охорони природи та підтримки біорізноманіття.

Новини.LIVE писали, що на півдні Одещини зафіксували масову зупинку білих лелек. Птахи приземлилися в районі Татарбунарів, біля лиману Сасик. За кілька днів там нарахували близько двох тисяч особин.

Також Новини.LIVE повідомляли, що над територією Національного природного парку "Тузлівські лимани" розгортається неймовірне видовище. Лише за дві ранкові години фахівці нарахували понад десять тисяч птахів, що тримають шлях на північ.