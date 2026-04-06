На Одесчине возле моря заметили редких краснокнижных птиц

Кулик-сорока на побережье: Иван Русев

Несмотря на войну, на побережье Черного моря продолжается весенняя миграция птиц. В Нацпарке "Тузловские лиманы" фиксируют активное движение редких видов. Среди них - кулик-сорока, занесенный в Красную книгу Украины. За короткий маршрут ученые насчитали сотни этих птиц.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эколога Ивана Русева.

Краснокнижные птицы

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" продолжается активная миграция птиц вдоль побережья Черного моря. Несмотря на постоянные звуки войны, природа живет по своим законам — пернатые останавливаются здесь для отдыха и поиска пищи перед дальнейшим перелетом.

Среди мигрирующих видов особое внимание привлекает кулик-сорока — редкая птица, занесенная в Красную книгу Украины. Он является типичным обитателем побережья лиманов и песчаных пересыпей. В парке этих птиц немного, однако их регулярно можно увидеть на разных участках побережья. При обследовании около 20 километров береговой линии ученые насчитали около 300 куликов-сорок. Кроме них, по побережью мигрирует еще много других видов птиц. Они активно питаются мелкими морскими организмами на прибрежной полосе и двигаются дальше по своим маршрутам. На заповедной территории птиц почти ничего не беспокоит, кроме отдаленных звуков боевых действий.

Что известно о птицах

Кулик-сорока — редкая прибрежная птица, занесенная в Красную книгу Украины. Она живет на побережьях морей, лиманов и песчаных косах, питается мелкими моллюсками, червями и ракообразными, которых находит во влажном песке и мелководье. Эту птицу легко узнать по яркому красному клюву и черно-белым перьям.

Эта птица ведет преимущественно открытый образ жизни, ходит вдоль берега и издает громкие крики. Это перелетная птица: весной возвращается для гнездования, а осенью улетает в более теплые регионы. В нашей стране ее численность невелика, поэтому каждое место скопления этих птиц является важным для охраны природы и поддержания биоразнообразия.

