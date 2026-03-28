Головна Одеса

На Одесу йде густий туман: синоптики попереджають про небезпеку

Дата публікації: 28 березня 2026 17:09
Туман в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та області очікується густий туман і різке погіршення видимості. Синоптики попереджають, що сьогодні, 28 березня, увечері вона знизиться до 200-500 метрів. Така ситуація збережеться до кінця дня і повториться вночі та вранці 29 березня. Через це на дорогах можливе ускладнення руху.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Туман в Одесі

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, туман почне формуватися в проміжку з 17:00 до 19:00 28 березня і не розсіється до пізнього вечора. Найгірша видимість прогнозується на автошляхах області, де вночі та зранку водії бачитимуть лише на відстань до півкілометра. Саме в цей період зростає ризик аварій.

Погода в Одесі у найближчі дні

За прогнозом синоптиків, протягом доби з вечора 28 березня до вечора 29 березня в Одесі буде хмарно з проясненнями та невеликим дощем. Вночі та вранці — туман. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме +6...+8 °С, вдень — +12...+14 °С.

В області погода буде подібною: хмарно з проясненнями, місцями невеликий або помірний дощ. Температура вночі +3...+8 °С, вдень +11...+16 °С, місцями до +19 °С. На дорогах області вночі та вранці знову очікується туман із видимістю 200-500 метрів.

30-31 березня прогнозують помірні дощі та зміну вітру на північно-західний. Температура вночі +4...+9 °С, вдень +12...+17 °С. На початку квітня, 1 та 2 числа, місцями знову пройдуть невеликі дощі без різких змін температури.

Як інформували Новини.LIVE на Одещині завершується опалювальний сезон. У частині громад тепло вже відключили, а на більшості територій це відбудеться з 28 по 31 березня — за рішеннями місцевої влади. Паралельно область почала підготовку до наступної зими. Серед головних завдань — захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації та підвищення енергонезалежності систем тепло- і водопостачання. Уже триває накопичення ресурсів і обладнання, а також співпраця з міжнародними партнерами.

Також журналісти Новини.LIVE пройшлися узбережжям та зафільмували актуальний стан моря. Раніше біля популярних пляжів "Ланжерон" та "Відрада" помітили плями жовтого кольору та відчули запах соняшникової олії.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
