Главная Одесса На Одессу идет густой туман: синоптики предупреждают об опасности

На Одессу идет густой туман: синоптики предупреждают об опасности

Дата публикации 28 марта 2026 17:09
На Одессу идет густой туман: синоптики предупреждают об опасности
Туман в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и области ожидается густой туман и резкое ухудшение видимости. Синоптики предупреждают, что сегодня, 28 марта, вечером она снизится до 200-500 метров. Такая ситуация сохранится до конца дня и повторится ночью и утром 29 марта. Из-за этого на дорогах возможно осложнение движения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Туман в Одессе

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, туман начнет формироваться в промежутке с 17:00 до 19:00 28 марта и не рассеется до позднего вечера. Худшая видимость прогнозируется на автодорогах области, где ночью и утром водители будут видеть только на расстояние до полукилометра. Именно в этот период возрастает риск аварий.

Погода в Одессе в ближайшие дни

По прогнозу синоптиков, в течение суток с вечера 28 марта до вечера 29 марта в Одессе будет облачно с прояснениями и небольшим дождем. Ночью и утром - туман. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью составит +6...+8 °С, днем - +12...+14 °С.

В области погода будет подобной: облачно с прояснениями, местами небольшой или умеренный дождь. Температура ночью +3...+8 °С, днем +11...+16 °С, местами до +19 °С. На дорогах области ночью и утром снова ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

Читайте также:

30-31 марта прогнозируют умеренные дожди и смену ветра на северо-западный. Температура ночью +4...+9 °С, днем +12...+17 °С. В начале апреля, 1 и 2 числа, местами снова пройдут небольшие дожди без резких изменений температуры.

Как информировали Новини.LIVE, в Одесской области завершается отопительный сезон. В части громад тепло уже отключили, а на большинстве территорий это произойдет с 28 по 31 марта — по решениям местных властей. Параллельно область начала подготовку к следующей зиме. Среди главных задач - защита критической инфраструктуры, развитие распределенной генерации и повышение энергонезависимости систем тепло- и водоснабжения. Уже продолжается накопление ресурсов и оборудования, а также сотрудничество с международными партнерами.

Также журналисты Новини.LIVE прошлись по побережью и сняли актуальное состояние моря. Ранее возле популярных пляжей "Ланжерон" и "Отрада" заметили пятна желтого цвета и почувствовали запах подсолнечного масла.

погода Новости Одессы туман
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
