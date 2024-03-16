Следует быть бдительными — в Одессе сегодня ночью ожидается сильный туман

Туман над морем. Фото: Новини.LIVE

17 марта ночью и утром в Одессе и области ожидается туман. Видимость 200-500 метров. В регионе объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

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"Призываем граждан соблюдать элементарные правила безопасного поведения, в том числе на автодорогах", — сообщили в ведомстве.

Рекомендации водителям и пешеходам

Спасатели также напомнили водителям, что при управлении автомобилем в тумане необходимо:

существенно снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Пешеходам рекомендуется носить световозвращающие элементы, что делает их более заметными для водителей и уменьшает риск неприятностей на дороге.

Чем опасен туман

Туман, особенно сильный, представляет опасность для водителей. В нем не видны дорожные знаки, человек хуже замечает световые сигнализации, из-за чего происходит в шесть раз больше наездов на препятствия, чем за такой же период времени при отсутствии погодного явления. Кроме того, при низкой видимости трудно определить реальное расстояние до объекта. Иногда бывает невозможно понять, уезжает или стоит встречный автомобиль. Также в тумане искажаются цвета.

Напомним, 17 марта синоптики прогнозируют теплую погоду в Украине. Однако Укргидрометцентр предупреждает граждан о ряде опасностей в субботу и воскресенье, в частности туманы и таяние рек.