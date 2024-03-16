Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Следует быть бдительными — в Одессе сегодня ночью ожидается сильный туман arrow

Следует быть бдительными — в Одессе сегодня ночью ожидается сильный туман

16 марта 2024 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Следует быть бдительными — в Одессе сегодня ночью ожидается сильный туман
Туман над морем. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

17 марта ночью и утром в Одессе и области ожидается туман. Видимость 200-500 метров. В регионе объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:

"Призываем граждан соблюдать элементарные правила безопасного поведения, в том числе на автодорогах", — сообщили в ведомстве.

Рекомендации водителям и пешеходам

Спасатели также напомнили водителям, что при управлении автомобилем в тумане необходимо:

  • существенно снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Пешеходам рекомендуется носить световозвращающие элементы, что делает их более заметными для водителей и уменьшает риск неприятностей на дороге.

Чем опасен туман

Туман, особенно сильный, представляет опасность для водителей. В нем не видны дорожные знаки, человек хуже замечает световые сигнализации, из-за чего происходит в шесть раз больше наездов на препятствия, чем за такой же период времени при отсутствии погодного явления. Кроме того, при низкой видимости трудно определить реальное расстояние до объекта. Иногда бывает невозможно понять, уезжает или стоит встречный автомобиль. Также в тумане искажаются цвета.

Напомним, 17 марта синоптики прогнозируют теплую погоду в Украине. Однако Укргидрометцентр предупреждает граждан о ряде опасностей в субботу и воскресенье, в частности туманы и таяние рек.

погода
Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
опасность
туман

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство