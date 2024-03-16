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Слід бути пильними — в Одесі сьогодні вночі очікується сильний туман

16 березня 2024 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Слід бути пильними — в Одесі сьогодні вночі очікується сильний туман
Туман над морем. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

17 березня  вночі та вранці у місті Одесі та області очікується туман. Видимість — 200-500 метрів. У регіоні оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

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"Закликаємо громадян дотримуватися елементарних правил безпечної поведінки, зокрема на автошляхах", — повідомили у відомстві.  

Рекомендації водіям та пішоходам

Рятувальники також нагадали водіям, що під час керування автомобілем під час туману необхідно:  

  • істотно знизити швидкість руху;  
  • при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;  
  • тримати безпечну дистанцію з автомобілями;  
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;  
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Пішоходам рекомендовано носити світловідбивні елементи, що робить їх помітнішими для водіїв та зменшує ризик неприємностей на дорозі.

Чим небезпечний туман 

Туман, особливо сильний, становить небезпеку для водіїв. У ньому не видно дорожні знаки, людина гірше помічає світлові сигналізації, через що відбувається в шість разів більше наїздів на перешкоди, ніж за такий же період часу при відсутності погодного явища. Окрім того, при низькій видимості важко визначити реальну відстань до об'єкта. Іноді буває неможливо зрозуміти, їде або стоїть зустрічний автомобіль. Також в тумані спотворюються кольори.

Нагадаємо, 17 березня синоптики прогнозують теплу погоду в Україні. Однак Укргідрометцентр попереджає громадян про низку небезпек у суботу та неділю, зокрема про тумани та танення річок.

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