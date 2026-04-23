На Одещині зафіксували незвичайного пелікана: місце існування

Пелікан з трекером в небі. Фото: Іван Русев

На узбережжі Одещини знову помітили кучерявого пелікана з трекером. Птах на ім’я Сіноє вже кілька тижнів мандрує лиманами Причорномор’я. Його пересування відстежують науковці завдяки супутниковому датчику. Вид вважається рідкісним і перебуває під охороною.

Про це повідомив еколог Іван Русев, передає Новини.LIVE.

Приліт пелікана

Кучерявий пелікан Сіноє, якого раніше оснастили супутниковим передавачем у Румунії, знову з’явився на півдні України. Його зафіксували в районі Національного природного парку "Тузлівські лимани", де птах провів кілька тижнів серед інших водоплавних.

Маршрут птаха

Орнітологи відстежують переміщення птаха за допомогою датчика. За цей час Сіноє встиг побувати не лише на Тузлівських лиманах, а й перелетіти до Нижньодністровського національного природного парку. Згодом його помітили і біля Кучурганського лиману.

"Птахи-гіганти з розмахом крил до 3,10 метра мандрують над великими площами наших лиманів у пошуках їжі. Вони майже не бояться людей, але реагують на шум війни — дрони та інші гучні звуки", — зазначає еколог.

Що відомо про кучерявого пелікана

Кучерявий пелікан — один із найбільших птахів Європи. Розмах його крил може сягати понад трьох метрів, а вага — більше 10 кілограмів. Цей вид мешкає біля великих водойм — лиманів, дельт річок та озер, де має достатньо їжі. Основу раціону пелікана становить риба. Птах може долати великі відстані в пошуках корму та часто змінює місця перебування. Водночас він дуже чутливий до шуму та присутності людини, тому потребує спокійних умов для життя.

Кучерявий пелікан занесений до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи як вразливий вид. Його популяції загрожують знищення природних місць існування, забруднення водойм і фактори, пов’язані з війною.

