На Одещині з'явился перші пташенята рідкісних пернатих

Пташенята сірих гусей. Фото: Іван Русев/Facebook

У національному парку "Тузлівські лимани" виявили рідкісну родину сірих гусей. Птахи гніздуються тут у дуже малій кількості, тому така знахідка стала подією для фахівців. Гніздо знайшли на Джантшейському лимані. Це одна з небагатьох пар, що залишилися в регіоні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на еколога Івана Русева.

Перші пташенята

Сірі гуси утворюють пару на все життя. Вони повертаються до гнізда щороку та дуже оберігають свою територію. Самці активно захищають потомство і можуть відганяти будь-яку небезпеку. Самки ретельно маскують гніздо травою та утеплюють його пухом. Гусята швидко стають самостійними та вже за добу після появи можуть слідувати за дорослими й плавати.

Що відомо про сірих гусей

Сірий гус (Anser anser) — це великий дикий птах, предок домашніх гусей. Він живе біля озер, річок і заболочених територій Європи та Азії. Гуси є перелітними птахами й можуть долати великі відстані під час міграцій. Вони формують стабільні пари, часто на все життя. У кладці зазвичай 4–6 яєць. Насиджування триває близько 27–28 днів. Пташенята з’являються вже повністю готовими до руху та швидко приєднуються до батьків. Харчуються переважно рослинною їжею — травою, зерном та водними рослинами. У дикій природі можуть жити до 20–25 років.

Як повыдомляли Новини.LIVE, що над територією Національного природного парку "Тузлівські лимани" утворився справжній "коридор" для мандруючих птахів. Тут птахи летять дуже низько, тому за ними легко спостерігати. Серед величезних зграй можна впізнати як звичних зябликів чи гусей, так і рідкісних рожевих пеліканів, червонокнижних огарів та малих бакланів.

Також Новини.LIVE писали, що у нацпарку "Тузлівські лимани" на Одещині зафіксували перших дельфінів цього року. Їх побачили на світанку після нічної атаки дронів з моря. Тварини полювали на рибу неподалік узбережжя.