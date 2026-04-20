На Одесчине появились первые птенцы редких пернатых

Птенцы серых гусей. Фото: Иван Русев/Facebook

В национальном парке "Тузловские лиманы" обнаружили редкую семью серых гусей. Птицы гнездятся здесь в очень малом количестве, поэтому такая находка стала событием для специалистов. Гнездо нашли на Джантшейском лимане. Это одна из немногих пар, оставшихся в регионе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эколога Ивана Русева.

Первые птенцы

Серые гуси образуют пару на всю жизнь. Они возвращаются к гнезду ежегодно и очень оберегают свою территорию. Самцы активно защищают потомство и могут отгонять любую опасность. Самки тщательно маскируют гнездо травой и утепляют его пухом. Гусята быстро становятся самостоятельными и уже через сутки после появления могут следовать за взрослыми и плавать.

Что известно о серых гусях

Серый гусь (Anser anser) — это большая дикая птица, предок домашних гусей. Он живет возле озер, рек и заболоченных территорий Европы и Азии. Гуси являются перелетными птицами и могут преодолевать большие расстояния во время миграций. Они формируют стабильные пары, часто на всю жизнь. В кладке обычно 4-6 яиц. Насиживание длится около 27-28 дней. Птенцы появляются уже полностью готовыми к движению и быстро присоединяются к родителям. Питаются преимущественно растительной пищей — травой, зерном и водными растениями. В дикой природе могут жить до 20-25 лет.

