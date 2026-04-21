На Одещині у дельті Дунаю випустили рідкісних птахів

Євразійський пугач. Фото: Rewilding Ukraine

У дельті Дунаю знову з’явилися євразійські пугачі — рідкісні хижі птахи, які майже зникли в цьому регіоні. Їх випустили в межах програми відновлення природи. Попри війну, екологи продовжують повертати тварин у дику природу. Це важливий крок для відновлення балансу в унікальній екосистемі.

Відновлення популяції

Дельта Дунаю — одна з найбільших природних територій Європи, де водно-болотні угіддя поступово відновлюються. Саме тут знову оселилися пугачі — верхівкові хижаки, які відіграють ключову роль у природі. Раніше цих птахів майже винищили через діяльність людини, але тепер вони повертаються у свої природні місця.

Чому важливо

Екологи пояснюють, що пугачі допомагають контролювати кількість гризунів, зокрема щурів. Це важливо для збереження інших видів птахів, які гніздяться на землі, таких як кулики та шилодзьобки. Таким чином відновлюється природний баланс у дельті.

"Колись ці птахи, яких переслідували майже до локального вимирання, тепер знову патрулюють болота, допомагаючи контролювати популяції щурів, які загрожують видам, що гніздяться на землі, таким як кукушки та шилоголовки", — йдеться у повідомленні.

Яка мета

Головна мета — створити стабільну популяцію пугачів, яка зможе самостійно відтворюватися. Екологи сподіваються, що незабаром характерний голос цього птаха знову стане звичною частиною природи дельти Дунаю.

Що відомо про пугачів

Євразійський пугач — це великий совоподібний птах із характерними "вушками" з пір’я та яскраво-помаранчевими очима. Розмах крил може сягати до 180 см, а вага — понад 3 кг, самки зазвичай більші за самців. Вони ведуть нічний спосіб життя. Полюють у сутінках і вночі, мають дуже гострий слух і зір. Їхня здобич — гризуни, зайці, їжаки, інші птахи, іноді навіть качки чи дрібні хижаки. Ці птахи займають вершину харчового ланцюга. Вони регулюють чисельність гризунів, тому важливі для екосистем, особливо у водно-болотних угіддях і степах. Пугачі живуть поодинці або парами та утворюють стабільні пари на роки. Гнізда роблять просто на землі або на скелях, іноді займають покинуті гнізда інших великих птахів. Самка відкладає зазвичай 2–4 яйця.

В Україні цей вид трапляється рідко і занесений до Червоної книги. Основні загрози — знищення місць проживання, турбування людиною та браконьєрство. Пугача легко впізнати за глибоким, низьким "уханням", яке чути на кілька кілометрів. Саме цей голос часто асоціюється з дикою природою і ніччю.

