На Одесчине в дельте Дуная выпустили редких птиц в дельте Дуная

Евразийский филин. Фото: Rewilding Ukraine

В дельте Дуная снова появились евразийские филины — редкие хищные птицы, которые почти исчезли в этом регионе. Их выпустили в рамках программы восстановления природы. Несмотря на войну, экологи продолжают возвращать животных в дикую природу. Это важный шаг для восстановления баланса в уникальной экосистеме.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Rewilding Ukraine.

Восстановление популяции

Дельта Дуная — одна из крупнейших природных территорий Европы, где водно-болотные угодья постепенно восстанавливаются. Именно здесь снова поселились филины — верховые хищники, которые играют ключевую роль в природе. Ранее этих птиц почти истребили из-за деятельности человека, но теперь они возвращаются в свои естественные места.

Почему важно

Экологи объясняют, что филины помогают контролировать количество грызунов, в частности крыс. Это важно для сохранения других видов птиц, которые гнездятся на земле, таких как кулики и шилоклювки. Таким образом восстанавливается естественный баланс в дельте.

"Когда-то эти птицы, которых преследовали почти до локального вымирания, теперь снова патрулируют болота, помогая контролировать популяции крыс, которые угрожают видам, гнездящимся на земле, таким как кукушки и шилоклювки", — говорится в сообщении.

Какая цель

Главная цель — создать стабильную популяцию филинов, которая сможет самостоятельно воспроизводиться. Экологи надеются, что вскоре характерный голос этой птицы снова станет привычной частью природы дельты Дуная.

Что известно о филинам

Евразийский филин — это большая совообразная птица с характерными "ушками" из перьев и ярко-оранжевыми глазами. Размах крыльев может достигать до 180 см, а вес — более 3 кг, самки обычно крупнее самцов. Они ведут ночной образ жизни. Охотятся в сумерках и ночью, имеют очень острый слух и зрение. Их добыча — грызуны, зайцы, ежи, другие птицы, иногда даже утки или мелкие хищники. Эти птицы занимают вершину пищевой цепи. Они регулируют численность грызунов, поэтому важны для экосистем, особенно в водно-болотных угодьях и степях. Филины живут поодиночке или парами и образуют стабильные пары на годы. Гнезда делают прямо на земле или на скалах, иногда занимают заброшенные гнезда других крупных птиц. Самка откладывает обычно 2-4 яйца.

В Украине этот вид встречается редко и занесен в Красную книгу. Основные угрозы — уничтожение мест обитания, беспокойство человеком и браконьерство. Филина легко узнать по глубокому, низкому "уханью", которое слышно на несколько километров. Именно этот голос часто ассоциируется с дикой природой и ночью.

