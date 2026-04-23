На Одесчине зафиксировали необычного пеликана: место обитания

На Одесчине зафиксировали необычного пеликана: место обитания

Дата публикации 23 апреля 2026 12:41
На Одесчине зафиксировали необычного пеликана: место обитания
Пеликан с трекером в небе. Фото: Иван Русев

На побережье Одесской области снова заметили кудрявого пеликана с трекером. Птица по имени Синое уже несколько недель путешествует по лиманам Причерноморья. Ее передвижения отслеживают ученые благодаря спутниковому датчику. Вид считается редким и находится под охраной.

Об этом сообщил эколог Иван Русев, передает Новини.LIVE.

Прилет пеликана

Кудрявый пеликан Синое, которого ранее оснастили спутниковым передатчиком в Румынии, снова появился на юге Украины. Его зафиксировали в районе Национального природного парка "Тузловские лиманы", где птица провела несколько недель среди других водоплавающих.

Маршрут птицы

Орнитологи отслеживают перемещение птицы с помощью датчика. За это время Синое успел побывать не только на Тузловских лиманах, но и перелететь в Нижнеднестровский национальный природный парк. Впоследствии его заметили и возле Кучурганского лимана.

"Птицы-гиганты с размахом крыльев до 3,10 метра путешествуют над большими площадями наших лиманов в поисках пищи. Они почти не боятся людей, но реагируют на шум войны — дроны и другие громкие звуки", — отмечает эколог.

Что известно о кудрявом пеликане

Кудрявый пеликан — одна из крупнейших птиц Европы. Размах его крыльев может достигать более трех метров, а вес — более 10 килограммов. Этот вид обитает возле больших водоемов — лиманов, дельт рек и озер, где имеет достаточно пищи. Основу рациона пеликана составляет рыба. Птица может преодолевать большие расстояния в поисках корма и часто меняет места пребывания. В то же время она очень чувствительна к шуму и присутствию человека, поэтому требует спокойных условий для жизни.

Кудрявый пеликан занесен в Красный список Международного союза охраны природы как уязвимый вид. Его популяции угрожают уничтожение естественных мест обитания, загрязнение водоемов и факторы, связанные с войной.

Как сообщали Новини.LIVE, что в дельте Дуная снова появились евразийские филины — редкие хищные птицы, которые почти исчезли в этом регионе. Их выпустили в рамках программы восстановления природы. Несмотря на войну, экологи продолжают возвращать животных в дикую природу. Это важный шаг для восстановления баланса в уникальной экосистеме.

Также Новини.LIVE писали, что в национальном парке "Тузловские лиманы" обнаружили редкую семью серых гусей. Птицы гнездятся здесь в очень малом количестве, поэтому такая находка стала событием для специалистов. Гнездо нашли на Джантшейском лимане. Это одна из немногих пар, оставшихся в регионе.

Одесская область птицы НПП "Тусзловские лиманы"
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
