Одессу накрыла мощная пылевая буря: фоторепортаж из города
Одессу сегодня днем, 26 апреля, накрыла сильная пылевая буря. Из-за мощного ветра в воздух поднялись пыль, песок и мелкая грязь, а в отдельных районах города резко ухудшилась видимость.
Журналисты Новини.LIVE зафиксировали, как выглядит город сейчас.
Пылевая буря в Одессе
Еще накануне синоптики предупреждали об опасной погоде. На 26 апреля вдоль побережья Одесской области объявили І уровень опасности (желтый) из-за сильного ветра.
По прогнозу, ночью и утром ожидался юго-западный ветер, а днем — северо-западный со скоростью 12-17 м/с. Также синоптики предупреждали о значительном волнении моря и местами небольшом дожде.
Почему возникла пылевая буря
Такие явления возникают во время резких порывов ветра, когда сухой верхний слой почвы, песок и дорожная пыль поднимаются в воздух. Для Одессы это особенно характерно весной, когда после сухой погоды усиливается ветер. Больше всего пыли ощущается возле открытых территорий, стройплощадок, побережья и на окраинах города.
Как действовать во время пылевой бури
Специалисты советуют:
- по возможности оставаться в помещении;
- плотно закрыть окна и двери;
- людям с астмой, аллергией или болезнями легких избегать пребывания на улице;
- использовать маску или респиратор;
- защитить глаза очками;
- водителям снижать скорость из-за плохой видимости;
- по возвращении домой умыться и промыть нос.
По прогнозам, после ослабления ветра вечером количество пыли в воздухе должно уменьшиться. В то же время в прибрежной зоне порывы могут сохраняться до конца дня.
