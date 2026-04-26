Одессу накрыла мощная пылевая буря: фоторепортаж из города

Одессу сегодня днем, 26 апреля, накрыла сильная пылевая буря. Из-за мощного ветра в воздух поднялись пыль, песок и мелкая грязь, а в отдельных районах города резко ухудшилась видимость.

Журналисты Новини.LIVE зафиксировали, как выглядит город сейчас.

Еще накануне синоптики предупреждали об опасной погоде. На 26 апреля вдоль побережья Одесской области объявили І уровень опасности (желтый) из-за сильного ветра.

По прогнозу, ночью и утром ожидался юго-западный ветер, а днем — северо-западный со скоростью 12-17 м/с. Также синоптики предупреждали о значительном волнении моря и местами небольшом дожде.

Почему возникла пылевая буря

Такие явления возникают во время резких порывов ветра, когда сухой верхний слой почвы, песок и дорожная пыль поднимаются в воздух. Для Одессы это особенно характерно весной, когда после сухой погоды усиливается ветер. Больше всего пыли ощущается возле открытых территорий, стройплощадок, побережья и на окраинах города.

Как действовать во время пылевой бури

Специалисты советуют:

по возможности оставаться в помещении;

плотно закрыть окна и двери;

людям с астмой, аллергией или болезнями легких избегать пребывания на улице;

использовать маску или респиратор;

защитить глаза очками;

водителям снижать скорость из-за плохой видимости;

по возвращении домой умыться и промыть нос.

По прогнозам, после ослабления ветра вечером количество пыли в воздухе должно уменьшиться. В то же время в прибрежной зоне порывы могут сохраняться до конца дня.

