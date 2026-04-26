Одессу накрыла мощная пылевая буря: фоторепортаж из города

Одессу накрыла мощная пылевая буря: фоторепортаж из города

Дата публикации 26 апреля 2026 14:54
Одессу накрыла мощная пылевая буря: фоторепортаж из города
Пылевая буря в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одессу сегодня днем, 26 апреля, накрыла сильная пылевая буря. Из-за мощного ветра в воздух поднялись пыль, песок и мелкая грязь, а в отдельных районах города резко ухудшилась видимость.

Журналисты Новини.LIVE зафиксировали, как выглядит город сейчас.

Пилова буря накрила центр Одеси
Одессу 26 апреля накрыла сильная пылевая буря. Фото: Новини.LIVE
Сильний вітер в Одесі піднімає пісок і пил у повітря
В Одессе усилился ветер до 17 м/с. Фото: Новини.LIVE

Пылевая буря в Одессе

Еще накануне синоптики предупреждали об опасной погоде. На 26 апреля вдоль побережья Одесской области объявили І уровень опасности (желтый) из-за сильного ветра.

По прогнозу, ночью и утром ожидался юго-западный ветер, а днем — северо-западный со скоростью 12-17 м/с. Также синоптики предупреждали о значительном волнении моря и местами небольшом дожде.

Одесу накрила потужна пилова буря
Небо над домами затянуло пылью. Фото: Новини.LIVE

Почему возникла пылевая буря

Такие явления возникают во время резких порывов ветра, когда сухой верхний слой почвы, песок и дорожная пыль поднимаются в воздух. Для Одессы это особенно характерно весной, когда после сухой погоды усиливается ветер. Больше всего пыли ощущается возле открытых территорий, стройплощадок, побережья и на окраинах города.

Читайте также:
Двори та тротуари в Одесі засипало пилом після сильного вітру
Пылевая буря принесла в Одессу грязь и мелкий песок. Фото: Новини.LIVE

Как действовать во время пылевой бури

Специалисты советуют:

  • по возможности оставаться в помещении;
  • плотно закрыть окна и двери;
  • людям с астмой, аллергией или болезнями легких избегать пребывания на улице;
  • использовать маску или респиратор;
  • защитить глаза очками;
  • водителям снижать скорость из-за плохой видимости;
  • по возвращении домой умыться и промыть нос.

По прогнозам, после ослабления ветра вечером количество пыли в воздухе должно уменьшиться. В то же время в прибрежной зоне порывы могут сохраняться до конца дня.

Пилова буря накрила Одесу
Небо над Одессой стало мутным из-за пылевой бури. Фото: Новини.LIVE

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области утром 26 апреля зафиксировали новое землетрясение в Раздельнянском районе возле села Бриновка. Подземные толчки стали уже третьим подобным случаем в области за последнюю неделю.

Также Новини.LIVE сообщали, что утром 10 февраля в Черном море вблизи Крыма зафиксировали землетрясение. Подземные толчки произошли неподалеку Керчи и имели небольшую магнитуду. По данным специалистов, угрозы для людей и инфраструктуры нет. Колебания зарегистрировали только сейсмологические приборы.

непогода Одесская область Новости Одессы буря
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Реклама

