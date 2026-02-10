Відео
У Чорному морі біля Криму стався землетрус — що відомо

У Чорному морі біля Криму стався землетрус — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 10:30
Землетрус біля Криму 10 лютого — магнітуда та епіцентр
Сейсмограф. Фото ілюстративне: iStock

Вранці 10 лютого в Чорному морі поблизу Криму зафіксували землетрус. Підземні поштовхи сталися неподалік Керчі та мали невелику магнітуду. За даними фахівців, загрози для людей і інфраструктури немає. Коливання зареєстрували лише сейсмологічні прилади.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Що відомо про землетрус

Землетрус стався 10 лютого о 06:45 за київським часом. Магнітуда склала 3,6 за шкалою Ріхтера. Епіцентр знаходився в морі в районі Керчі, а глибина залягання осередку — близько 14 кілометрів. У Головному центрі спеціального контролю зазначили, що поштовхи такої сили зазвичай не відчуваються людьми. Їх фіксують лише чутливі прилади, тому подія не становила загрози для узбережжя чи інфраструктури.

Це вже другий землетрус у Чорному морі за добу. У ніч на 10 лютого підземні поштовхи магнітудою 4,8 зафіксували в районі Новоросійська в Краснодарському краї РФ. За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр того землетрусу був приблизно за 35 кілометрів на північний захід від Новоросійська та за 13 кілометрів від станиці Анапської. Глибина осередку становила близько 10 кілометрів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на початку лютого у Криму стався землетрус. Там відчули поштовхи магнітудою 4,8 бала. Епіцентр був за 78 км на західний північний захід від Керчі на глибині 10 км. 

Також ми писали, що поблизу Одещини стався землетрус у сейсмічній зоні Вранча в Румунії. Слабкі коливання відчувалися й у Молдові. Епіцентр розташовувався на глибині понад 100 кілометрів, поруч із кількома румунськими містами.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
