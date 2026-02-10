Видео
Главная Одесса В Черном море возле Крыма произошло землетрясение — что известно

В Черном море возле Крыма произошло землетрясение — что известно

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 10:30
Землетрясение возле Крыма 10 февраля - магнитуда и эпицентр
Сейсмограф. Фото иллюстративное: iStock

Утром 10 февраля в Черном море вблизи Крыма зафиксировали землетрясение. Подземные толчки произошли недалеко от Керчи и имели небольшую магнитуду. По данным специалистов, угрозы для людей и инфраструктуры нет. Колебания зарегистрировали только сейсмологические приборы.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля, передает Новини.LIVE.

Что известно о землетрясении

Землетрясение произошло 10 февраля в 06:45 по киевскому времени. Магнитуда составила 3,6 по шкале Рихтера. Эпицентр находился в море в районе Керчи, а глубина залегания очага — около 14 километров. В Главном центре специального контроля отметили, что толчки такой силы обычно не ощущаются людьми. Их фиксируют только чувствительные приборы, поэтому событие не представляло угрозы для побережья или инфраструктуры.

Это уже второе землетрясение в Черном море за сутки. В ночь на 10 февраля подземные толчки магнитудой 4,8 зафиксировали в районе Новороссийска в Краснодарском крае РФ. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр того землетрясения был примерно в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска и в 13 километрах от станицы Анапской. Глубина очага составляла около 10 километров.

Напомним, мы сообщали, что в начале февраля в Крыму произошло землетрясение. Там почувствовали толчки магнитудой 4,8 балла. Эпицентр был в 78 км к западному северо-западу от Керчи на глубине 10 км.

Также мы писали, что вблизи Одесской области произошло землетрясение в сейсмической зоне Вранча в Румынии. Слабые колебания ощущались и в Молдове. Эпицентр располагался на глубине более 100 километров, рядом с несколькими румынскими городами.

Одесса Крым землетрясение Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
