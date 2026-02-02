Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Землетрясение в Крыму — что известно на данный момент

Землетрясение в Крыму — что известно на данный момент

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 13:35
Землетрясение в Крыму и на юге Украины 2 февраля 2026 года
Сейсмографическая линия. Фото иллюстративное: depositphotos

Сегодня в 11:47 на юге Украины и оккупированном Крыму ощутили землетрясение магнитудой 4,8 балла. Эпицентр был в 78 км к западному северо-западу от Керчи на глубине 10 км. Толчки почувствовали жители Щелкино и окружающих населенных пунктов. Из-за подземных колебаний в некоторых районах утром отсутствует электроснабжение.

Об этом сообщили на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Реклама
Читайте также:

Землетрясение в Крыму

Землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло 2 февраля около 11:47 по киевскому времени вблизи оккупированного Крыма. Эпицентр зафиксировали на глубине 10 километров, примерно в 78 км к западному северо-западу от Керчи и 35 км к северо-западу от Щелкино.

По сообщениям СМИ, в Щелкино жители почувствовали сильные колебания. В квартирах задрожали диваны, кровати, шкафы и люстры, открылись дверцы мебели. Многие люди выбежали на улицу.

Подобные толчки почувствовали и в соседних населенных пунктах. Оккупационные структуры пока не сообщали о последствиях землетрясения, но утром в некоторых районах наблюдается отсутствие электроснабжения.

Напомним, мы сообщали, что в начале января вблизи Одесской области произошло землетрясение. Также мы писали, что в Мексике землетрясение прервало выступление президента.

Одесса Крым землетрясение Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации