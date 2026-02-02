Землетрясение в Крыму и на юге Украины 2 февраля 2026 года

Сейсмографическая линия. Фото иллюстративное: depositphotos

Сегодня в 11:47 на юге Украины и оккупированном Крыму ощутили землетрясение магнитудой 4,8 балла. Эпицентр был в 78 км к западному северо-западу от Керчи на глубине 10 км. Толчки почувствовали жители Щелкино и окружающих населенных пунктов. Из-за подземных колебаний в некоторых районах утром отсутствует электроснабжение.

Об этом сообщили на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение в Крыму

Землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло 2 февраля около 11:47 по киевскому времени вблизи оккупированного Крыма. Эпицентр зафиксировали на глубине 10 километров, примерно в 78 км к западному северо-западу от Керчи и 35 км к северо-западу от Щелкино.

По сообщениям СМИ, в Щелкино жители почувствовали сильные колебания. В квартирах задрожали диваны, кровати, шкафы и люстры, открылись дверцы мебели. Многие люди выбежали на улицу.

Подобные толчки почувствовали и в соседних населенных пунктах. Оккупационные структуры пока не сообщали о последствиях землетрясения, но утром в некоторых районах наблюдается отсутствие электроснабжения.

Напомним, мы сообщали, что в начале января вблизи Одесской области произошло землетрясение. Также мы писали, что в Мексике землетрясение прервало выступление президента.