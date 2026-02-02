Відео
Відео

Землетрус у Криму — що відомо на даний момент

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 13:35
Землетрус у Криму та на півдні України 2 лютого 2026
Сейсмографічна лінія. Фото ілюстративне: depositphotos

Сьогодні о 11:47 на півдні України та окупованому Криму відчули землетрус магнітудою 4,8 бала. Епіцентр був за 78 км на західний північний захід від Керчі на глибині 10 км. Поштовхи відчули мешканці Щолкіного та навколишніх населених пунктів. Через підземні коливання у деяких районах зранку відсутнє електропостачання.

Про це повідомили на сайті Європейського середземноморського сейсмологічного центру.

Читайте також:

Землетрус у Криму

Землетрус магнітудою 4,8 бала стався 2 лютого близько 11:47 за київським часом поблизу окупованого Криму. Епіцентр зафіксували на глибині 10 кілометрів, приблизно за 78 км на західний північний захід від Керчі та 35 км на північний захід від Щолкіного.

За повідомленнями ЗМІ, у Щолкіному мешканці відчули сильні коливання. В квартирах затремтіли дивани, ліжка, шафи та люстри, відкрилися дверцята меблів. Багато людей вибігли на вулицю.

Подібні поштовхи відчули й у сусідніх населених пунктах. Окупаційні структури поки що не повідомляли про наслідки землетрусу, але зранку у деяких районах спостерігається відсутність електропостачання.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на початку січня поблизу Одещини стався землетрус. Також ми писали, що у Мексиці землетрус перервав виступ президента.

Одеса Крим землетрус Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
