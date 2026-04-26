На Одещині вранці зафіксували третій землетрус за тиждень

Тріщина в асфальті через землетрус. Фото ілюстративне: Varta

На Одещині вранці 26 квітня зафіксували новий землетрус. Підземні поштовхи стали вже третім подібним випадком в області за останній тиждень.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Землетрус на Одещині

За офіційними даними, землетрус стався о 04:17:21. Його магнітуда склала 2,6 за шкалою Ріхтера, а осередок залягав на глибині 16 кілометрів. Фахівці віднесли його до категорії невідчутних, тобто більшість людей поштовхів не помітили. Зазначимо, що за опублікованою інформацією на сайті Головного центру спеціального контролю це вже третій випадок за кілька днів.

Раніше землетруси в Одеській області реєстрували:

22 квітня о 01:07:10 — магнітуда 2,5, глибина 12 км;

19 квітня о 10:19:43 — магнітуда 2,6, глибина 8 км.

Усі три підземні поштовхи класифікували як слабкі та майже невідчутні.

Як діяти під час землетрусу

Якщо поштовхи стали відчутними, фахівці радять:

зберігати спокій і не користуватися ліфтом;

відійти від вікон, шаф та предметів, що можуть впасти;

сховатися біля внутрішньої несучої стіни або під міцним столом;

якщо ви на вулиці — відійти від будівель, дерев, мостів і ліній електропередач;

після завершення поштовхів перевірити газ, воду та електрику;

стежити за офіційними повідомленнями служб.

Що важливо знати

Землетруси магнітудою до 3 балів переважно фіксуються приладами й рідко відчуваються людьми. Водночас навіть слабка сейсмічна активність уважно відстежується спеціалістами.

Раніше Новини.LIVE писали, що Одещина періодично відчуває як місцеві слабкі поштовхи, так і хвилі від сильніших землетрусів у зоні Вранча в сусідній Румунія. Так, останній раз там стався землетрус 8 січня о 05:50. Магнітуда сейсмічного явища склала 3,5 бала, а поштовхи відчувалися на території сусідньої Молдови. Також його могли відчути й жителі півдня Одещини, зокрема Ізмаїлу та Рені. За даними Національного інституту досліджень та розробок фізики Землі Румунії, епіцентр розташовувався поруч із містами Фокшань, Бузеу та Брашов.

Також Новини.LIVE повідомляли, що вранці 10 лютого в Чорному морі поблизу Криму зафіксували землетрус. Підземні поштовхи сталися неподалік Керчі та мали невелику магнітуду. За даними фахівців, загрози для людей і інфраструктури немає. Коливання зареєстрували лише сейсмологічні прилади.

Окрім цього, 2 лютого на півдні України та в тимчасово окупованому Криму відчули землетрус магнітудою 4,8 бала. Епіцентр був за 78 км на захід від Керчі на глибині 10 км. Поштовхи відчули мешканці Щолкіного та навколишніх населених пунктів. Через підземні коливання у деяких районах зранку відсутнє електропостачання.