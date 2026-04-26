На Одесчине утром зафиксировали третье землетрясение за неделю
В Одесской области утром 26 апреля зафиксировали новое землетрясение. Подземные толчки стали уже третьим подобным случаем в области за последнюю неделю.
Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Главный центр специального контроля.
Землетрясение в Одесской области
По официальным данным, землетрясение произошло в 04:17:21. Его магнитуда составила 2,6 по шкале Рихтера, а очаг залегал на глубине 16 километров. Специалисты отнесли его к категории неощутимых, то есть большинство людей толчков не заметили. Отметим, что по опубликованной информации на сайте Главного центра специального контроля это уже третий случай за несколько дней.
Ранее землетрясения в Одесской области регистрировали:
- 22 апреля в 01:07:10 — магнитуда 2,5, глубина 12 км;
- 19 апреля в 10:19:43 — магнитуда 2,6, глубина 8 км.
Все три подземных толчка классифицировали как слабые и почти неощутимые.
Как действовать во время землетрясения
Если толчки стали ощутимыми, специалисты советуют:
- сохранять спокойствие и не пользоваться лифтом;
- отойти от окон, шкафов и предметов, которые могут упасть;
- спрятаться возле внутренней несущей стены или под крепким столом;
- если вы на улице — отойти от зданий, деревьев, мостов и линий электропередач;
- после завершения толчков проверить газ, воду и электричество;
- следить за официальными сообщениями служб.
- Что важно знать
Землетрясения магнитудой до 3 баллов преимущественно фиксируются приборами и редко ощущаются людьми. В то же время даже слабая сейсмическая активность внимательно отслеживается специалистами.
Ранее Новини.LIVE писали, что Одесская область периодически испытывает как местные слабые толчки, так и волны от более сильных землетрясений в зоне Вранча в соседней Румынии. Так, последний раз там произошло землетрясение 8 января в 05:50. Магнитуда сейсмического явления составила 3,5 балла, а толчки ощущались на территории соседней Молдовы. Также его могли почувствовать и жители юга Одесской области, в частности Измаила и Рени. По данным Национального института исследований и разработок физики Земли Румынии, эпицентр располагался рядом с городами Фокшань, Бузеу и Брашов.
Также Новини.LIVE сообщали, что утром 10 февраля в Черном море вблизи Крыма зафиксировали землетрясение. Подземные толчки произошли недалеко от Керчи и имели небольшую магнитуду. По данным специалистов, угрозы для людей и инфраструктуры нет. Колебания зарегистрировали только сейсмологические приборы.
Кроме этого, 2 февраля на юге Украины и во временно оккупированном Крыму почувствовали землетрясение магнитудой 4,8 балла. Эпицентр был в 78 км к западу от Керчи на глубине 10 км. Толчки почувствовали жители Щелкино и окружающих населенных пунктов. Из-за подземных колебаний в некоторых районах утром отсутствует электроснабжение.