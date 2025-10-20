Землетрясение возле границы с Одесской областью сопровождалось взрывом

Сейсмологическая линия. Фото иллюстративное: iStock

В Румынии за последние десять дней зафиксировали восемь землетрясений. Большинство из них — на небольшой глубине. Самый заметный толчок произошел ночью неподалеку от Браилы, возле границы с Одесской областью. Его сопровождал громкий взрыв.

Об этом сообщает издание Digi24.

Последствия землетрясения

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло около 03:35 в районе города Браила на глубине менее чем восемь километров. Толчок почувствовали также в соседнем городе Галац. Местные жители описывали событие как "короткий, но сильный удар" и отмечали, что сначала услышали взрыв, а затем почувствовали движение земли. Землетрясение могли почувствовать и жители Одесской области. В частности, толчки можно было заметить в Измаиле и Рени.

Сейсмолог Национального института физики Земли Михай Дяконеску объяснил, что во время неглубоких землетрясений часть энергии может переходить в звуковую волну. Из-за этого люди сначала слышат взрыв, а уже потом чувствуют колебания. По данным специалистов, в радиусе трех километров от эпицентра зарегистрировано еще несколько более слабых толчков. Подобные явления ранее наблюдали и в зоне Галаца.

