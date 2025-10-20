Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Землетрясение возле Одесской области — количество толчков растет

Землетрясение возле Одесской области — количество толчков растет

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 17:15
обновлено: 17:36
Землетрясение возле границы с Одесской областью сопровождалось взрывом
Сейсмологическая линия. Фото иллюстративное: iStock

В Румынии за последние десять дней зафиксировали восемь землетрясений. Большинство из них — на небольшой глубине. Самый заметный толчок произошел ночью неподалеку от Браилы, возле границы с Одесской областью. Его сопровождал громкий взрыв.

Об этом сообщает издание Digi24.

Реклама
Читайте также:

Последствия землетрясения

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло около 03:35 в районе города Браила на глубине менее чем восемь километров. Толчок почувствовали также в соседнем городе Галац. Местные жители описывали событие как "короткий, но сильный удар" и отмечали, что сначала услышали взрыв, а затем почувствовали движение земли. Землетрясение могли почувствовать и жители Одесской области. В частности, толчки можно было заметить в Измаиле и Рени.

Сейсмолог Национального института физики Земли Михай Дяконеску объяснил, что во время неглубоких землетрясений часть энергии может переходить в звуковую волну. Из-за этого люди сначала слышат взрыв, а уже потом чувствуют колебания. По данным специалистов, в радиусе трех километров от эпицентра зарегистрировано еще несколько более слабых толчков. Подобные явления ранее наблюдали и в зоне Галаца.

Напомним, мы сообщали, что вблизи Одесской области недавно произошло землетрясение. Также мы писали, в Украине стремительно разрастается ядовитое растение.

Одесса Румыния землетрясение Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации