Землетрус біля кордону з Одещиною супроводжувався вибухом

У Румунії за останні десять днів зафіксували вісім землетрусів. Більшість із них — на невеликій глибині. Найпомітніший поштовх стався вночі неподалік від Браїли, біля кордону з Одещиною. Його супроводжував гучний вибух.

Про це повідомляє видання Digi24.

Землетрус магнітудою 3,3 стався близько 03:35 у районі міста Браїла на глибині менш ніж вісім кілометрів. Поштовх відчули також у сусідньому місті Галац. Місцеві жителі описували подію як "короткий, але сильний удар" і зазначали, що спершу почули вибух, а потім відчули рух землі. Землетрус могли відчути й жителі Одещині. Зокрема, поштовхи можна було помітити в Ізмаїлі та Рені.

Сейсмолог Національного інституту фізики Землі Міхай Дяконе‌ску пояснив, що під час неглибоких землетрусів частина енергії може переходити у звукову хвилю. Через це люди спершу чують вибух, а вже потім відчувають коливання. За даними фахівців, у радіусі трьох кілометрів від епіцентру зареєстровано ще кілька слабших поштовхів. Подібні явища раніше спостерігали і в зоні Галаца.

