Поблизу Одещини стався землетрус — деталі

Поблизу Одещини стався землетрус — деталі

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 09:50
Землетрус у Румунії біля кордону з Україною
Сейсмограф. Фото ілюстративне: Суспільне

У неділю ввечері поблизу українського кордону стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксували в Румунії, у сейсмічній зоні Вранча. Їхня сила становила 3,7 бала за шкалою Ріхтера. Коливання могли відчути й жителі півдня Одеської області.

Про це повідомили у Національному науково-дослідному інституті фізики Землі (Румунія).

Землетрус у Румунії

Землетрус у Румунії

12 жовтня о 20:48 у Румунії, в повіті Бузеу, стався землетрус магнітудою 3,7 бала за шкалою Ріхтера. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині близько 140 кілометрів. Епіцентр землетрусу знаходився неподалік кількох великих міст — за 55 км від Бузеу, 60 км від Сфинту-Георге, 61 км від Фокшан, 64 км від Брашова та 74 км від Плоєшті.

У Румунії стався землетрус
Епіцентр землетрусу у Румунії. Фото: скриншот

Румунська сейсмічна зона Вранча вважається найактивнішою в регіоні, і поштовхи там трапляються регулярно. Найпотужніші землетруси цього року — магнітудою 4,4 — фіксувалися в лютому та травні. Нинішній землетрус не спричинив руйнувань, проте його могли відчути мешканці прикордонних районів Одеської області.

Нагадаємо, ми писали, що на Львівщині стався землетрус. Також ми повідомляли, що біля Одеси перевіряли воду у Сухому лимані.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
