Землетрус у Румунії біля кордону з Україною

У неділю ввечері поблизу українського кордону стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксували в Румунії, у сейсмічній зоні Вранча. Їхня сила становила 3,7 бала за шкалою Ріхтера. Коливання могли відчути й жителі півдня Одеської області.

Про це повідомили у Національному науково-дослідному інституті фізики Землі (Румунія).

Землетрус у Румунії

12 жовтня о 20:48 у Румунії, в повіті Бузеу, стався землетрус магнітудою 3,7 бала за шкалою Ріхтера. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині близько 140 кілометрів. Епіцентр землетрусу знаходився неподалік кількох великих міст — за 55 км від Бузеу, 60 км від Сфинту-Георге, 61 км від Фокшан, 64 км від Брашова та 74 км від Плоєшті.

Румунська сейсмічна зона Вранча вважається найактивнішою в регіоні, і поштовхи там трапляються регулярно. Найпотужніші землетруси цього року — магнітудою 4,4 — фіксувалися в лютому та травні. Нинішній землетрус не спричинив руйнувань, проте його могли відчути мешканці прикордонних районів Одеської області.

