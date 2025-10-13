Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Вблизи Одесской области произошло землетрясение — детали

Вблизи Одесской области произошло землетрясение — детали

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 09:50
Землетрясение в Румынии возле границы с Украиной
Сейсмограф. Фото иллюстративное: Суспильне

В воскресенье вечером вблизи украинской границы произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в Румынии, в сейсмической зоне Вранча. Их сила составила 3,7 балла по шкале Рихтера. Колебания могли почувствовать и жители юга Одесской области.

Об этом сообщили в Национальном научно-исследовательском институте физики Земли (Румыния).

Реклама
Читайте также:

Землетрясение в Румынии

12 октября в 20:48 в Румынии, в уезде Бузэу, произошло землетрясение магнитудой 3,7 балла по шкале Рихтера. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 140 километров. Эпицентр землетрясения находился недалеко от нескольких крупных городов - в 55 км от Бузеу, 60 км от Сфынту-Георге, 61 км от Фокшан, 64 км от Брашова и 74 км от Плоешти.

У Румунії стався землетрус
Эпицентр землетрясения в Румынии. Фото: скриншот

Румынская сейсмическая зона Вранча считается самой активной в регионе, и толчки там случаются регулярно. Самые мощные землетрясения этого года, магнитудой 4,4, фиксировались в феврале и мае. Нынешнее землетрясение не вызвало разрушений, однако его могли ощутить жители приграничных районов Одесской области.

Напомним, мы писали, что на Львовщине произошло землетрясение. Также мы сообщали, что возле Одессы проверяли воду в Сухом лимане.

Одесса землетрясение Одесская область Новости Одессы Румуния
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации