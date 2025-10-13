Землетрясение в Румынии возле границы с Украиной

Сейсмограф. Фото иллюстративное: Суспильне

В воскресенье вечером вблизи украинской границы произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в Румынии, в сейсмической зоне Вранча. Их сила составила 3,7 балла по шкале Рихтера. Колебания могли почувствовать и жители юга Одесской области.

Об этом сообщили в Национальном научно-исследовательском институте физики Земли (Румыния).

Землетрясение в Румынии

12 октября в 20:48 в Румынии, в уезде Бузэу, произошло землетрясение магнитудой 3,7 балла по шкале Рихтера. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 140 километров. Эпицентр землетрясения находился недалеко от нескольких крупных городов - в 55 км от Бузеу, 60 км от Сфынту-Георге, 61 км от Фокшан, 64 км от Брашова и 74 км от Плоешти.

Эпицентр землетрясения в Румынии. Фото: скриншот

Румынская сейсмическая зона Вранча считается самой активной в регионе, и толчки там случаются регулярно. Самые мощные землетрясения этого года, магнитудой 4,4, фиксировались в феврале и мае. Нынешнее землетрясение не вызвало разрушений, однако его могли ощутить жители приграничных районов Одесской области.

