Пізньоцвіт Фоміна на Одещині: рідкісна осіння краса степу

На Одещині розквіт пізньоцвіт Фоміна. Фото: Rewilding Ukraine

На півдні Одещини, серед степових пагорбів Бесарабії, розквітає справжня природна коштовність — пізньоцвіт Фоміна. Ця рідкісна рослина, занесена до Червоної книги України, цвіте тоді, коли більшість квітів уже давно зів’яли.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook громадська організація Rewilding Ukraine.

Квітка, що не боїться холоду

Під час польового виїзду експерти досліджували територію Смарагдової мережі "Besarabskyi Kolkhikum". Саме тут вони зафіксували місця зростання пізньоцвіту Фоміна — тендітної, але надзвичайно витривалої рослини, яка цвіте в самісінькому серці осені.

"Ми проводили картографування місць зростання пізньоцвіту — він став своєрідним символом цієї території. Коли все довкола готується до зими, ця рослина лише починає своє життя", — розповідають експерти.

Що відомо про пізньоцвіт Фоміна

Пізньоцвіт Фоміна (Colchicum fominii Bordz.) — ендемік, який зростає лише в кількох регіонах світу: на півдні Бесарабії, у Молдові та в Добруджі (Румунія). Його головні популяції — саме в Південній Одещині, тому рослина вважається справжньою перлиною регіону.

"Пізньоцвіт має середземноморське походження, але зумів пристосуватися до спекотних, посушливих умов. Він квітне восени, а насіння дозріває вже навесні — це дивовижна адаптація до життя в степу", — пояснюють учені.

