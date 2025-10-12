Пізньоцвіт Фоміна на Одещині: рідкісна осіння краса степу

Не боїться холоду — в степах на Одещині зацвіли рідкісні квіти
На півдні Одещини, серед степових пагорбів Бесарабії, розквітає справжня природна коштовність — пізньоцвіт Фоміна. Ця рідкісна рослина, занесена до Червоної книги України, цвіте тоді, коли більшість квітів уже давно зів’яли.
Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook громадська організація Rewilding Ukraine.
Квітка, що не боїться холоду
Під час польового виїзду експерти досліджували територію Смарагдової мережі "Besarabskyi Kolkhikum". Саме тут вони зафіксували місця зростання пізньоцвіту Фоміна — тендітної, але надзвичайно витривалої рослини, яка цвіте в самісінькому серці осені.
"Ми проводили картографування місць зростання пізньоцвіту — він став своєрідним символом цієї території. Коли все довкола готується до зими, ця рослина лише починає своє життя", — розповідають експерти.
Що відомо про пізньоцвіт Фоміна
Пізньоцвіт Фоміна (Colchicum fominii Bordz.) — ендемік, який зростає лише в кількох регіонах світу: на півдні Бесарабії, у Молдові та в Добруджі (Румунія). Його головні популяції — саме в Південній Одещині, тому рослина вважається справжньою перлиною регіону.
"Пізньоцвіт має середземноморське походження, але зумів пристосуватися до спекотних, посушливих умов. Він квітне восени, а насіння дозріває вже навесні — це дивовижна адаптація до життя в степу", — пояснюють учені.
