Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Фонтани закривають — в Одесі закінчився літній сезон

Фонтани закривають — в Одесі закінчився літній сезон

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 11:08
В Одесі почали консервацію міських фонтанів на зиму
Фахівці консервують один із фонтанів. Фото: Одеська міська рада

В Одесі завершується сезон роботи міських фонтанів. Комунальники почали консервацію, щоб підготувати їх до зимового періоду. Частину водограїв уже відключили, однак в центрі міста вони працюватимуть ще деякий час.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Реклама
Читайте також:

Консервація фонтанів

З початку жовтня фахівці почали роботи з підготовки фонтанів до зимового періоду в Одесі. На сьогодні вже законсервовано п’ять: найбільший на розі Кримського бульвару та вулиці Заболотного, а також фонтани в Грецькому парку, сквері Космонавтів, біля "Русалоньки" у парку Перемоги та в "Куточку старої Одеси".

Фахівці зливають воду, продувають системи, демонтують електрообладнання та насосні станції. Після цього перевіряють стан форсунок і ремонтують їх за потреби. Спочатку готують до зими фонтани у спальних районах, потім — у парках і скверах. Ті, що знаходяться в центрі Одеси, консервують останніми.

Деякі чаші повністю запечатують, щоб захистити конструкції від опадів і морозів. Такий метод застосовують у Міському саду, парку Шевченка й сквері Космонавтів. Водночас фонтани, розташовані у зоні ЮНЕСКО, залишаються закритими з початку війни — серед них "Петя та Гаврик", "Діти та жабеня", "Джерело" та меморіальний фонтан на честь жертв фашизму.

В Одесі консервують фонтани
Фахівець проводить роботи з консервації. Фото: Одеська міськрада

Коли відновлять роботу

Навесні процес піде у зворотному напрямку. Розконсервацію почнуть у березні, а перші фонтани вмикатимуть до 1 квітня. На балансі підприємства — 27 фонтанів, за якими доглядають 15 працівників. У сезон вони регулярно чистять чаші, фільтри, прибирають сміття і контролюють рівень води.

Попри війну, комунальники стикаються ще й з вандалізмом. Найчастіше нищать фонтан на Кримському бульварі — там підлітки викручують форсунки, здирають граніт і псують трубопроводи.

В Одесі консервують фонтани
Законсервований фонтан. Фото: Одеська міськрада

Нагадаємо, ми писали про те, як Харків готується до зими під обстрілами. Також ми повідомляли, що 26 жовтня Україна переходить на зимовий час.

Одеса Одеська область зима фонтани Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації