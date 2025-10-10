В Одесі почали консервацію міських фонтанів на зиму

Фахівці консервують один із фонтанів. Фото: Одеська міська рада

В Одесі завершується сезон роботи міських фонтанів. Комунальники почали консервацію, щоб підготувати їх до зимового періоду. Частину водограїв уже відключили, однак в центрі міста вони працюватимуть ще деякий час.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Консервація фонтанів

З початку жовтня фахівці почали роботи з підготовки фонтанів до зимового періоду в Одесі. На сьогодні вже законсервовано п’ять: найбільший на розі Кримського бульвару та вулиці Заболотного, а також фонтани в Грецькому парку, сквері Космонавтів, біля "Русалоньки" у парку Перемоги та в "Куточку старої Одеси".

Фахівці зливають воду, продувають системи, демонтують електрообладнання та насосні станції. Після цього перевіряють стан форсунок і ремонтують їх за потреби. Спочатку готують до зими фонтани у спальних районах, потім — у парках і скверах. Ті, що знаходяться в центрі Одеси, консервують останніми.

Деякі чаші повністю запечатують, щоб захистити конструкції від опадів і морозів. Такий метод застосовують у Міському саду, парку Шевченка й сквері Космонавтів. Водночас фонтани, розташовані у зоні ЮНЕСКО, залишаються закритими з початку війни — серед них "Петя та Гаврик", "Діти та жабеня", "Джерело" та меморіальний фонтан на честь жертв фашизму.

Фахівець проводить роботи з консервації. Фото: Одеська міськрада

Коли відновлять роботу

Навесні процес піде у зворотному напрямку. Розконсервацію почнуть у березні, а перші фонтани вмикатимуть до 1 квітня. На балансі підприємства — 27 фонтанів, за якими доглядають 15 працівників. У сезон вони регулярно чистять чаші, фільтри, прибирають сміття і контролюють рівень води.

Попри війну, комунальники стикаються ще й з вандалізмом. Найчастіше нищать фонтан на Кримському бульварі — там підлітки викручують форсунки, здирають граніт і псують трубопроводи.

Законсервований фонтан. Фото: Одеська міськрада

Нагадаємо, ми писали про те, як Харків готується до зими під обстрілами. Також ми повідомляли, що 26 жовтня Україна переходить на зимовий час.