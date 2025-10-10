В Одессе начали консервацию городских фонтанов на зиму

Специалисты консервируют один из фонтанов. Фото: Одесский городской совет

В Одессе завершается сезон работы городских фонтанов. Коммунальщики начали консервацию, чтобы подготовить их к зимнему периоду. Часть фонтанов уже отключили, однако в центре города они будут работать еще некоторое время.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Консервация фонтанов

С начала октября специалисты начали работы по подготовке фонтанов к зимнему периоду в Одессе. На сегодняшний день уже законсервированы пять: самый большой на углу Крымского бульвара и улицы Заболотного, а также фонтаны в Греческом парке, сквере Космонавтов, возле "Русалочки" в парке Победы и в "Уголке старой Одессы".

Специалисты сливают воду, продувают системы, демонтируют электрооборудование и насосные станции. После этого проверяют состояние форсунок и ремонтируют их при необходимости. Сначала готовят к зиме фонтаны в спальных районах, затем — в парках и скверах. Те, что находятся в центре Одессы, консервируют последними.

Некоторые чаши полностью запечатывают, чтобы защитить конструкции от осадков и морозов. Такой метод применяют в Городском саду, парке Шевченко и сквере Космонавтов. В то же время фонтаны, расположенные в зоне ЮНЕСКО, остаются закрытыми с начала войны — среди них "Петя и Гаврик", "Дети и лягушонок", "Источник" и мемориальный фонтан в честь жертв фашизма.

Специалист проводит работы по консервации. Фото: Одесский горсовет

Когда возобновят работу

Весной процесс пойдет в обратном направлении. Расконсервацию начнут в марте, а первые фонтаны будут включать до 1 апреля. На балансе предприятия — 27 фонтанов, за которыми ухаживают 15 работников. В сезон они регулярно чистят чаши, фильтры, убирают мусор и контролируют уровень воды.

Несмотря на войну, коммунальщики сталкиваются еще и с вандализмом. Чаще всего уничтожают фонтан на Крымском бульваре — там подростки выкручивают форсунки, сдирают гранит и портят трубопроводы.

Законсервированный фонтан. Фото: Одесский горсовет

