Осінь в Одесі 2024: фоторепортаж з центру міста

Оперний театр восени. Фото: Новини.LIVE

У жовтні центр Одеси перетворився на справжню галерею під відкритим небом. Вулиці вкриті золотистим килимом з листя. У місті зустріти можна переважно одеситів, які неквапливо гуляють та насолоджуються теплими днями.

Журналісти Новини.LIVE прогулялися вулицями Одеси та зафільмували осінні кадри.

Прогулянки містом

В Одесі осінь приносить особливий настрій. Листя на деревах жовтіє та падає на землю, створюючи атмосферу затишку. На Приморському бульварі гуляє чимало людей, однак у більшості випадків це місцеві мешканці. Туристів у місті вже майже немає.

Одеська міська рада. Фото: Новини.LIVE

Люди відпочивають на Приморському бульварі. Фото: Новини.LIVE

Пенсіонери прогулються бульваром. Фото: Новини.LIVE

Біля пам'ятника Дюку безлюдно. Транспорт, яким ще зовсім недавно катали гостей міста туристичними місцями — пустує. А готель "Одеса", який видніється з Приморських сходів, нагадує про те, що війна триває.

Пам'ятник Дюку у мішках для захисту від обстрілів. Фото: Новини.LIVE

Пуста машина для туристичних поїздок. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений окупантами готель Одеса. Фото: Новини.LIVE

Також осінніми днями насолоджуються містяни біля одеського оперного театру. Сім'ї насолоджуються сонечком в перерві між зливами біля фонтану на Театральній площі. Осінь — гарний час, аби провести його з родиною.

Люди біля фонтану на Театральній площі. Фото: Новини.LIVE

Дівчина гуляє з собакую біля театру. Фото: Новини.LIVE

Особливою прикрасою Театральної площі є скульптурна композиція "Якір-серце". Це улюблене місце для фотосесій молодят та зустрічей закоханих. Скульптура стала справжнім символом міста, який об'єднує мешканців і гостей у щирих емоціях.

Якір-серце восени. Фото: Новини.LIVE

Жінка з собаками на алеї до скульптури. Фото: Новини.LIVE

