Осінь в Одесі 2024: фоторепортаж з центру міста

Осіння Одеса — чарівне місто через об'єктив фотоапарата
У жовтні центр Одеси перетворився на справжню галерею під відкритим небом. Вулиці вкриті золотистим килимом з листя. У місті зустріти можна переважно одеситів, які неквапливо гуляють та насолоджуються теплими днями.
Журналісти Новини.LIVE прогулялися вулицями Одеси та зафільмували осінні кадри.
Прогулянки містом
В Одесі осінь приносить особливий настрій. Листя на деревах жовтіє та падає на землю, створюючи атмосферу затишку. На Приморському бульварі гуляє чимало людей, однак у більшості випадків це місцеві мешканці. Туристів у місті вже майже немає.
Біля пам'ятника Дюку безлюдно. Транспорт, яким ще зовсім недавно катали гостей міста туристичними місцями — пустує. А готель "Одеса", який видніється з Приморських сходів, нагадує про те, що війна триває.
Також осінніми днями насолоджуються містяни біля одеського оперного театру. Сім'ї насолоджуються сонечком в перерві між зливами біля фонтану на Театральній площі. Осінь — гарний час, аби провести його з родиною.
Особливою прикрасою Театральної площі є скульптурна композиція "Якір-серце". Це улюблене місце для фотосесій молодят та зустрічей закоханих. Скульптура стала справжнім символом міста, який об'єднує мешканців і гостей у щирих емоціях.
