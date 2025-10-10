Осень в Одессе 2024: фоторепортаж из центра города

Осенняя Одесса — волшебный город через объектив фотоаппарата
В октябре центр Одессы превратился в настоящую галерею под открытым небом. Улицы покрыты золотистым ковром из листьев. В городе встретить можно преимущественно одесситов, которые неторопливо гуляют и наслаждаются теплыми днями.
Прогулки по городу
В Одессе осень приносит особое настроение. Листья на деревьях желтеют и падают на землю, создавая атмосферу уюта. На Приморском бульваре гуляет немало людей, однако в большинстве случаев это местные жители. Туристов в городе уже почти нет.
Возле памятника Дюку безлюдно. Транспорт, которым еще совсем недавно катали гостей города по туристическим местам — пустует. А отель "Одесса", который виднеется с Приморской лестницы напоминает о том, что война продолжается.
Также осенними днями наслаждаются горожане возле Одесского оперного театра. Семьи наслаждаются солнышком в перерыве между ливнями у фонтана на Театральной площади. Осень — хорошее время, чтобы провести его с семьей.
Особым украшением Театральной площади является скульптурная композиция "Якорь-сердце". Это любимое место для фотосессий молодоженов и встреч влюбленных. Скульптура стала настоящим символом города, который объединяет жителей и гостей в искренних эмоциях.
