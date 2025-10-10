Видео
Видео

Осенняя Одесса — волшебный город через объектив фотоаппарата

Дата публикации 10 октября 2025 17:40
Осень в Одессе 2024: фоторепортаж из центра города
Оперный театр осенью. Фото: Новини.LIVE

В октябре центр Одессы превратился в настоящую галерею под открытым небом. Улицы покрыты золотистым ковром из листьев. В городе встретить можно преимущественно одесситов, которые неторопливо гуляют и наслаждаются теплыми днями.

Журналисты Новини.LIVE прогулялись по улицам Одессы и сняли осенние кадры.

Прогулки по городу

В Одессе осень приносит особое настроение. Листья на деревьях желтеют и падают на землю, создавая атмосферу уюта. На Приморском бульваре гуляет немало людей, однако в большинстве случаев это местные жители. Туристов в городе уже почти нет.

Фоторепортаж осінніх вулиць Одеси
Одесский городской совет. Фото: Новини.LIVE
Фоторепортаж осінніх вулиць Одеси
Люди отдыхают на Приморском бульваре. Фото: Новини.LIVE
Фоторепортаж осінніх вулиць Одеси
Пенсионеры прогуливаются по бульвару. Фото: Новини.LIVE

Возле памятника Дюку безлюдно. Транспорт, которым еще совсем недавно катали гостей города по туристическим местам — пустует. А отель "Одесса", который виднеется с Приморской лестницы напоминает о том, что война продолжается.

Фоторепортаж осінніх вулиць Одеси
Памятник Дюку в мешках для защиты от обстрелов. Фото: Новини.LIVE
Фоторепортаж осінніх вулиць Одеси
Пустая машина для туристических поездок. Фото: Новини.LIVE
Фоторепортаж осінніх вулиць Одеси
Поврежденный оккупантами отель Одесса. Фото: Новини.LIVE

Также осенними днями наслаждаются горожане возле Одесского оперного театра. Семьи наслаждаются солнышком в перерыве между ливнями у фонтана на Театральной площади. Осень — хорошее время, чтобы провести его с семьей.

Фоторепортаж осінніх вулиць Одеси
Люди возле фонтана на Театральной площади. Фото: Новини.LIVE
Фоторепортаж осінніх вулиць Одеси
Девушка гуляет с собакой возле театра. Фото: Новини.LIVE

Особым украшением Театральной площади является скульптурная композиция "Якорь-сердце". Это любимое место для фотосессий молодоженов и встреч влюбленных. Скульптура стала настоящим символом города, который объединяет жителей и гостей в искренних эмоциях.

Фоторепортаж осінніх вулиць Одеси
Якорь-сердце осенью. Фото: Новини.LIVE
Фоторепортаж осінніх вулиць Одеси
Женщина с собаками на аллее к скульптуре. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, что носить холодной осенью. Также мы сообщали, куда на отдых в Европе можно поехать осенью.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
