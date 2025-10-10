Осень в Одессе 2024: фоторепортаж из центра города

Оперный театр осенью. Фото: Новини.LIVE

В октябре центр Одессы превратился в настоящую галерею под открытым небом. Улицы покрыты золотистым ковром из листьев. В городе встретить можно преимущественно одесситов, которые неторопливо гуляют и наслаждаются теплыми днями.

Журналисты Новини.LIVE прогулялись по улицам Одессы и сняли осенние кадры.

В Одессе осень приносит особое настроение. Листья на деревьях желтеют и падают на землю, создавая атмосферу уюта. На Приморском бульваре гуляет немало людей, однако в большинстве случаев это местные жители. Туристов в городе уже почти нет.

Одесский городской совет. Фото: Новини.LIVE

Люди отдыхают на Приморском бульваре. Фото: Новини.LIVE

Пенсионеры прогуливаются по бульвару. Фото: Новини.LIVE

Возле памятника Дюку безлюдно. Транспорт, которым еще совсем недавно катали гостей города по туристическим местам — пустует. А отель "Одесса", который виднеется с Приморской лестницы напоминает о том, что война продолжается.

Памятник Дюку в мешках для защиты от обстрелов. Фото: Новини.LIVE

Пустая машина для туристических поездок. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный оккупантами отель Одесса. Фото: Новини.LIVE

Также осенними днями наслаждаются горожане возле Одесского оперного театра. Семьи наслаждаются солнышком в перерыве между ливнями у фонтана на Театральной площади. Осень — хорошее время, чтобы провести его с семьей.

Люди возле фонтана на Театральной площади. Фото: Новини.LIVE

Девушка гуляет с собакой возле театра. Фото: Новини.LIVE

Особым украшением Театральной площади является скульптурная композиция "Якорь-сердце". Это любимое место для фотосессий молодоженов и встреч влюбленных. Скульптура стала настоящим символом города, который объединяет жителей и гостей в искренних эмоциях.

Якорь-сердце осенью. Фото: Новини.LIVE

Женщина с собаками на аллее к скульптуре. Фото: Новини.LIVE

