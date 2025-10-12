Позднецвет Фомина в Одесской области: редкая осенняя красота степи

Не боится холода — в степях Одесчины зацвели редкие цветы
На юге Одесской области, среди степных холмов Бессарабии, расцветает настоящая природная драгоценность — безвременник Фомина. Это редкое растение, занесенное в Красную книгу Украины, цветет тогда, когда большинство цветов уже давно увяли.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook общественная организация Rewilding Ukraine.
Цветок, который не боится холода
Во время полевого выезда эксперты исследовали территорию Изумрудной сети "Besarabskyi Kolkhikum". Именно здесь они зафиксировали места произрастания безвременника Фомина — хрупкого, но чрезвычайно выносливого растения, которое цветет в самом сердце осени.
"Мы проводили картографирование мест произрастания безвременника — он стал своеобразным символом этой территории. Когда все вокруг готовится к зиме, это растение только начинает свою жизнь", — рассказывают эксперты.
Что известно о безвременнике Фомина
Безвременник Фомина (Colchicum fominii Bordz.) — эндемик, который растет только в нескольких регионах мира: на юге Бессарабии, в Молдове и в Добрудже (Румыния). Его главные популяции — именно в Южной Одесской области, поэтому растение считается настоящей жемчужиной региона.
"Позднецвет имеет средиземноморское происхождение, но сумел приспособиться к жарким, засушливым условиям. Он цветет осенью, а семена созревают уже весной — это удивительная адаптация к жизни в степи", — объясняют ученые.
