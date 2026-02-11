Наслідки шторму в Одесі на 16 станції Фонтану: фото пляжу

Змитий пляж в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Стихія не залишила шансу популярному місцю відпочинку одеситів на 16-й станції Великого Фонтану. Потужний зимовий шторм та аномально високий прилив буквально змили пісок в море, оголивши старі бетонні конструкції. Тепер замість зон для відпочинку біля води лежать купи сміття та гостра арматура.

Журналісти Новини.LIVE побували на одеському пляжі та зафіксували наслідки шторму.

Берег пішов під воду

На ділянці від 16-ї станції піщана зона відсутня повністю — вода підступила впритул до самої набережної, де зазвичай гуляють люди. Хвилі підійшли впритул до набережної, повністю накривши водою піщану зону.

Вода підійшла до берега. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Хвилі на узбережжі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Затонулі сходи. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

На місці, де ще нещодавно відпочивали люди, тепер лише бурхливе море та гори бруду, який винесло з глибин. Тепер прогулянка біля води більше нагадує огляд наслідків екологічного лиха.

Сміття на узбережжі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Птахи над морем. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Море біля сходів. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Крім того, море "повернуло" людям усе зайве. Море винесло на набережну старі шини, сміття та купи пластику. Серед цього мотлоху лежать гори водоростей та розбитих мідій.

Шина, яку винесло море. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Гори мідій на узбережжі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Сміття на берегу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Питання про те, чи встигне природа або місто відновити берег до літа, залишається відкритим, адже зараз тут просто небезпечно навіть підходити до води. Через високу воду на поверхні опинилися лише старі бетонні загородження та іржава арматура, які раніше були приховані.

Розмитий пляж. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Арматура, яку винесло. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Море підійшло до берега. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Купа сміття. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Також ми писали про те, який вигляд мала Одеса під час негоди. Через дощ та низьку температуру краплі миттєво ставали льодом, вкриваючи дороги та тротуари шаром слизької криги.