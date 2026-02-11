Наслідки шторму в Одесі на 16 станції Фонтану: фото пляжу

Море в Одесі змило один із пляжів — яка ситуація зараз (фото)
Стихія не залишила шансу популярному місцю відпочинку одеситів на 16-й станції Великого Фонтану. Потужний зимовий шторм та аномально високий прилив буквально змили пісок в море, оголивши старі бетонні конструкції. Тепер замість зон для відпочинку біля води лежать купи сміття та гостра арматура.
Журналісти Новини.LIVE побували на одеському пляжі та зафіксували наслідки шторму.
Берег пішов під воду
На ділянці від 16-ї станції піщана зона відсутня повністю — вода підступила впритул до самої набережної, де зазвичай гуляють люди. Хвилі підійшли впритул до набережної, повністю накривши водою піщану зону.
На місці, де ще нещодавно відпочивали люди, тепер лише бурхливе море та гори бруду, який винесло з глибин. Тепер прогулянка біля води більше нагадує огляд наслідків екологічного лиха.
Крім того, море "повернуло" людям усе зайве. Море винесло на набережну старі шини, сміття та купи пластику. Серед цього мотлоху лежать гори водоростей та розбитих мідій.
Питання про те, чи встигне природа або місто відновити берег до літа, залишається відкритим, адже зараз тут просто небезпечно навіть підходити до води. Через високу воду на поверхні опинилися лише старі бетонні загородження та іржава арматура, які раніше були приховані.
