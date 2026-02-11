Відео
Головна Одеса Море в Одесі змило один із пляжів — яка ситуація зараз (фото)

Море в Одесі змило один із пляжів — яка ситуація зараз (фото)

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 15:25
Наслідки шторму в Одесі на 16 станції Фонтану: фото пляжу
Змитий пляж в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Стихія не залишила шансу популярному місцю відпочинку одеситів на 16-й станції Великого Фонтану. Потужний зимовий шторм та аномально високий прилив буквально змили пісок в море, оголивши старі бетонні конструкції. Тепер замість зон для відпочинку біля води лежать купи сміття та гостра арматура.

Журналісти Новини.LIVE побували на одеському пляжі та зафіксували наслідки шторму.

Читайте також:

Берег пішов під воду

На ділянці від 16-ї станції піщана зона відсутня повністю — вода підступила впритул до самої набережної, де зазвичай гуляють люди. Хвилі підійшли впритул до набережної, повністю накривши водою піщану зону.

В Одесі пля пішов під воду
Вода підійшла до берега. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі море змило пляж
Хвилі на узбережжі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Пляж пішов під воду в Одесі
Затонулі сходи. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

На місці, де ще нещодавно відпочивали люди, тепер лише бурхливе море та гори бруду, який винесло з глибин. Тепер прогулянка біля води більше нагадує огляд наслідків екологічного лиха.

В Одесі море змило пляж
Сміття на узбережжі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі пля пішов під воду
Птахи над морем. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Пляж пішов під воду в Одесі
Море біля сходів. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Крім того, море "повернуло" людям усе зайве. Море винесло на набережну старі шини, сміття та купи пластику. Серед цього мотлоху лежать гори водоростей та розбитих мідій.

В Одесі пля пішов під воду
Шина, яку винесло море. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі море змило пляж
Гори мідій на узбережжі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Пляж пішов під воду в Одесі
Сміття на берегу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Питання про те, чи встигне природа або місто відновити берег до літа, залишається відкритим, адже зараз тут просто небезпечно навіть підходити до води. Через високу воду на поверхні опинилися лише старі бетонні загородження та іржава арматура, які раніше були приховані.

Пляж пішов під воду в Одесі
Розмитий пляж. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
В Одесі зник пляж через шторм
Арматура, яку винесло. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Пляж пішов під воду в Одесі
Море підійшло до берега. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Пляж пішов під воду в Одесі
Купа сміття. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі затоплювало одну із вулиць. Стався прорив об'єкту водоканалу. Через це були проблеми рухом транспорту.

Також ми писали про те, який вигляд мала Одеса під час негоди. Через дощ та низьку температуру краплі миттєво ставали льодом, вкриваючи дороги та тротуари шаром слизької криги. 

Одеса пляж Одеська область Новини Одеси шторм фоторепортаж
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
