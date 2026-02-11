Последствия шторма в Одессе на 16 станции Фонтана: фото пляжа: фото пляжа

Море в Одессе смыло один из пляжей — какая ситуация сейчас (фото)
Стихия не оставила шанса популярному месту отдыха одесситов на 16-й станции Большого Фонтана. Мощный зимний шторм и аномально высокий прилив буквально смыли песок в море, обнажив старые бетонные конструкции. Теперь вместо зон для отдыха у воды лежат кучи мусора и острая арматура.
Журналисты Новини.LIVE побывали на одесском пляже и зафиксировали последствия шторма.
Берег ушел под воду
На участке от 16-й станции песчаная зона отсутствует полностью — вода подступила вплотную к самой набережной, где обычно гуляют люди. Волны подошли вплотную к набережной, полностью накрыв водой песчаную зону.
На месте, где еще недавно отдыхали люди, теперь только бурное море и горы грязи, которую вынесло из глубин. Теперь прогулка у воды больше напоминает осмотр последствий экологического бедствия.
Кроме того, море "вернуло" людям все лишнее. Море вынесло на набережную старые шины, мусор и кучи пластика. Среди этого хлама лежат горы водорослей и разбитых мидий.
Вопрос о том, успеет ли природа или город восстановить берег до лета, остается открытым, ведь сейчас здесь просто опасно даже подходить к воде. Из-за высокой воды на поверхности оказались только старые бетонные заграждения и ржавая арматура, которые ранее были скрыты.
Напомним, мы сообщали, что в Одессе затапливало одну из улиц. Произошел прорыв объекта водоканала. Из-за этого были проблемы движением транспорта.
Также мы писали о том, как выглядела Одесса во время непогоды. Из-за дождя и низкой температуры капли мгновенно становились льдом, покрывая дороги и тротуары слоем скользкого льда.
Читайте Новини.LIVE!