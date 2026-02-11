Последствия шторма в Одессе на 16 станции Фонтана: фото пляжа: фото пляжа

Смытый пляж в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Стихия не оставила шанса популярному месту отдыха одесситов на 16-й станции Большого Фонтана. Мощный зимний шторм и аномально высокий прилив буквально смыли песок в море, обнажив старые бетонные конструкции. Теперь вместо зон для отдыха у воды лежат кучи мусора и острая арматура.

Журналисты Новини.LIVE побывали на одесском пляже и зафиксировали последствия шторма.

Реклама

Читайте также:

Берег ушел под воду

На участке от 16-й станции песчаная зона отсутствует полностью — вода подступила вплотную к самой набережной, где обычно гуляют люди. Волны подошли вплотную к набережной, полностью накрыв водой песчаную зону.

Вода подошла к берегу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Волны на побережье. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Затонувшая лестница. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

На месте, где еще недавно отдыхали люди, теперь только бурное море и горы грязи, которую вынесло из глубин. Теперь прогулка у воды больше напоминает осмотр последствий экологического бедствия.

Мусор на побережье. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Птицы над морем. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Море возле лестницы. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Кроме того, море "вернуло" людям все лишнее. Море вынесло на набережную старые шины, мусор и кучи пластика. Среди этого хлама лежат горы водорослей и разбитых мидий.

Шина, которую вынесло море. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Горы мидий на побережье. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Мусор на берегу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Вопрос о том, успеет ли природа или город восстановить берег до лета, остается открытым, ведь сейчас здесь просто опасно даже подходить к воде. Из-за высокой воды на поверхности оказались только старые бетонные заграждения и ржавая арматура, которые ранее были скрыты.

Размытый пляж. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Арматура, которую вынесло. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Море подошло к берегу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Куча мусора. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали, что в Одессе затапливало одну из улиц. Произошел прорыв объекта водоканала. Из-за этого были проблемы движением транспорта.

Также мы писали о том, как выглядела Одесса во время непогоды. Из-за дождя и низкой температуры капли мгновенно становились льдом, покрывая дороги и тротуары слоем скользкого льда.