Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Море в Одессе смыло один из пляжей — какая ситуация сейчас (фото)

Море в Одессе смыло один из пляжей — какая ситуация сейчас (фото)

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 15:25
Последствия шторма в Одессе на 16 станции Фонтана: фото пляжа: фото пляжа
Смытый пляж в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Стихия не оставила шанса популярному месту отдыха одесситов на 16-й станции Большого Фонтана. Мощный зимний шторм и аномально высокий прилив буквально смыли песок в море, обнажив старые бетонные конструкции. Теперь вместо зон для отдыха у воды лежат кучи мусора и острая арматура.

Журналисты Новини.LIVE побывали на одесском пляже и зафиксировали последствия шторма.

Реклама
Читайте также:

Берег ушел под воду

На участке от 16-й станции песчаная зона отсутствует полностью — вода подступила вплотную к самой набережной, где обычно гуляют люди. Волны подошли вплотную к набережной, полностью накрыв водой песчаную зону.

В Одесі пля пішов під воду
Вода подошла к берегу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
В Одесі море змило пляж
Волны на побережье. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Пляж пішов під воду в Одесі
Затонувшая лестница. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

На месте, где еще недавно отдыхали люди, теперь только бурное море и горы грязи, которую вынесло из глубин. Теперь прогулка у воды больше напоминает осмотр последствий экологического бедствия.

В Одесі море змило пляж
Мусор на побережье. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
В Одесі пля пішов під воду
Птицы над морем. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Пляж пішов під воду в Одесі
Море возле лестницы. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Кроме того, море "вернуло" людям все лишнее. Море вынесло на набережную старые шины, мусор и кучи пластика. Среди этого хлама лежат горы водорослей и разбитых мидий.

В Одесі пля пішов під воду
Шина, которую вынесло море. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
В Одесі море змило пляж
Горы мидий на побережье. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Пляж пішов під воду в Одесі
Мусор на берегу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Вопрос о том, успеет ли природа или город восстановить берег до лета, остается открытым, ведь сейчас здесь просто опасно даже подходить к воде. Из-за высокой воды на поверхности оказались только старые бетонные заграждения и ржавая арматура, которые ранее были скрыты.

Пляж пішов під воду в Одесі
Размытый пляж. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
В Одесі зник пляж через шторм
Арматура, которую вынесло. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Пляж пішов під воду в Одесі
Море подошло к берегу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Пляж пішов під воду в Одесі
Куча мусора. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали, что в Одессе затапливало одну из улиц. Произошел прорыв объекта водоканала. Из-за этого были проблемы движением транспорта.

Также мы писали о том, как выглядела Одесса во время непогоды. Из-за дождя и низкой температуры капли мгновенно становились льдом, покрывая дороги и тротуары слоем скользкого льда.

Одесса пляж Одесская область Новости Одессы шторм фоторепортаж
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации