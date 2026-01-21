Ледяная Одесса: фоторепортаж с замерзшего побережья моря

Человек возле арки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Одесское побережье превратилось в настоящую ледяную сказку, притягивая горожан на прогулку. Пирсы покрылись толстым слоем льда, создавая причудливые природные скульптуры прямо у воды. Несмотря на холод, одесситы выходят к морю, чтобы заснять редкую красоту и насладиться свежим воздухом.

Журналисты Новини.LIVE прогулялись по одесскому побережью и сняли красоту зимнего моря.

Зимнее море

Зимнее море сейчас выглядит по-особенному величественным. Вместо привычного песка под ногами хрустит снег и лед, а морские брызги застыли на металлических конструкциях, превратив обычные поручни в блестящие хрустальные ограждения. Люди гуляют, медленно проходя вдоль кромки воды.

Люди на побережье. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Женщина с собакой. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Птицы в небе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Побережье покрыто льдом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Замерзшие поручни. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Птицы большими стаями кружат над берегом, эффектно размахивая крыльями на фоне холодного неба. Одесситы приходят не с пустыми руками — они активно кормят пернатых, что позволяет сделать фантастические фотографии с близкого расстояния.

Лед на пляже. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Люди с птицами. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Зимнее море. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Обледенелый пирс. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Птицы над пирсом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Каждый уголок пляжа сейчас завораживает. Атмосфера спокойствия и зимней эстетики заставляет забыть о холоде, оставляя лишь восхищение от того, как красиво природа умеет менять привычные пейзажи.

Девушки фотографируют море. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Ланжерон зимой. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Женщина кормит птиц. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

Лед на пляже. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Люди гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

