Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесское море в плену льда — невероятные кадры зимнего берега

Одесское море в плену льда — невероятные кадры зимнего берега

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 13:46
Ледяная Одесса: фоторепортаж с замерзшего побережья моря
Человек возле арки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Одесское побережье превратилось в настоящую ледяную сказку, притягивая горожан на прогулку. Пирсы покрылись толстым слоем льда, создавая причудливые природные скульптуры прямо у воды. Несмотря на холод, одесситы выходят к морю, чтобы заснять редкую красоту и насладиться свежим воздухом.

Журналисты Новини.LIVE прогулялись по одесскому побережью и сняли красоту зимнего моря.

Реклама
Читайте также:

Зимнее море

Зимнее море сейчас выглядит по-особенному величественным. Вместо привычного песка под ногами хрустит снег и лед, а морские брызги застыли на металлических конструкциях, превратив обычные поручни в блестящие хрустальные ограждения. Люди гуляют, медленно проходя вдоль кромки воды.

Крижане море в Одесі: фото
Люди на побережье. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Люди гуляють зимовим узбережжям
Женщина с собакой. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Зимова краса на пляжі Одеси
Птицы в небе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
В Одесі замерзло узбережжя
Побережье покрыто льдом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Крижане море в Одесі: фото
Замерзшие поручни. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Птицы большими стаями кружат над берегом, эффектно размахивая крыльями на фоне холодного неба. Одесситы приходят не с пустыми руками — они активно кормят пернатых, что позволяет сделать фантастические фотографии с близкого расстояния.

В Одесі замерзло узбережжя
Лед на пляже. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Зимова краса на пляжі Одеси
Люди с птицами. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Люди гуляють зимовим узбережжям
Зимнее море. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Крижане море в Одесі: фото
Обледенелый пирс. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
В Одесі замерзло узбережжя
Птицы над пирсом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Каждый уголок пляжа сейчас завораживает. Атмосфера спокойствия и зимней эстетики заставляет забыть о холоде, оставляя лишь восхищение от того, как красиво природа умеет менять привычные пейзажи.

Люди гуляють зимовим узбережжям
Девушки фотографируют море. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Люди гуляють зимовим узбережжям
Ланжерон зимой. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Люди гуляють зимовим узбережжям
Женщина кормит птиц. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик
Зимова краса на пляжі Одеси
Лед на пляже. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Люди гуляють зимовим узбережжям
Люди гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы показывали, как выглядела Одесса после снегопада. Также мы писали о том, как выглядит пляж Ланжерон после атаки.

погода Одесса Одесская область снег Новости Одессы море фоторепортаж
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации