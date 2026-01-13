Ланжерон после обстрела: обломки дронов на пляже

Как выглядит одесский пляж Ланжерон после ночной атаки (фото)
В результате очередной атаки Одессы пострадал известный пляж Ланжерон. На территории остались обломки дронов и поврежденные здания. Взрывная волна посекла фасады и прибрежную инфраструктуру.
Ланжерон после атаки
Пляж Ланжерон после атаки выглядит опустошенным. На песке и территории вокруг обнаружены обломки дронов. На пляже образовалась большая воронка от удара. Взрывная волна повредила здания, скамейки и ограждения - фасады домов посечены, а окна выбиты.
По всему Ланжерону разбросан мелкий мусор, обломки конструкций и деревянные элементы. Однако одесситов и гостей города это не остановило от прогулки у моря. Люди осматривают последствия атак и гуляют у воды.
Владельцы заведений и рабочие ликвидируют последствия удара. Восстановление зданий требует времени.
Что известно об атаке
В ночь на 13 января враг совершил массированную атаку дронами на Одессу. Известно о шести раненых жителях в возрасте от 35 до 68 лет. Двух пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в больницу, другим помогли амбулаторно. Атака вызвала значительные разрушения гражданской и энергетической инфраструктуры. Повреждены многоэтажки, лицей, детсад, медучреждение, а также фитнес-центр.
Из-за поражения энергообъектов без электроснабжения остались 47 тысяч семей. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, однако восстановление требует времени. В городе развернуты оперативные штабы помощи.
