Ланжерон после обстрела: обломки дронов на пляже

Последствия атаки на Ланжероне. Фото: Новини.LIVE

В результате очередной атаки Одессы пострадал известный пляж Ланжерон. На территории остались обломки дронов и поврежденные здания. Взрывная волна посекла фасады и прибрежную инфраструктуру.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места происшествия.

Ланжерон после атаки

Пляж Ланжерон после атаки выглядит опустошенным. На песке и территории вокруг обнаружены обломки дронов. На пляже образовалась большая воронка от удара. Взрывная волна повредила здания, скамейки и ограждения - фасады домов посечены, а окна выбиты.

Поврежденное здание. Фото: Новини.LIVE

Воронка и мусор после атаки. Фото: Новини.LIVE

По всему Ланжерону разбросан мелкий мусор, обломки конструкций и деревянные элементы. Однако одесситов и гостей города это не остановило от прогулки у моря. Люди осматривают последствия атак и гуляют у воды.

Люди рассматривают последствия. Фото: Новини.LIVE

Горожане у моря. Фото: Новини.LIVE

Владельцы заведений и рабочие ликвидируют последствия удара. Восстановление зданий требует времени.

Рабочие устраняют последствия. Фото: Новини.LIVE

Выбитые окна после атаки. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке

В ночь на 13 января враг совершил массированную атаку дронами на Одессу. Известно о шести раненых жителях в возрасте от 35 до 68 лет. Двух пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в больницу, другим помогли амбулаторно. Атака вызвала значительные разрушения гражданской и энергетической инфраструктуры. Повреждены многоэтажки, лицей, детсад, медучреждение, а также фитнес-центр.

Обломки дрона. Фото: Новини.LIVE

Деталь БпЛА на пляже. Фото: Новини.LIVE

Из-за поражения энергообъектов без электроснабжения остались 47 тысяч семей. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, однако восстановление требует времени. В городе развернуты оперативные штабы помощи.

Последствия удара. Фото: Новини.LIVE

