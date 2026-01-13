Видео
Как выглядит одесский пляж Ланжерон после ночной атаки (фото)

Как выглядит одесский пляж Ланжерон после ночной атаки (фото)

Дата публикации 13 января 2026 12:49
Ланжерон после обстрела: обломки дронов на пляже
Последствия атаки на Ланжероне. Фото: Новини.LIVE

В результате очередной атаки Одессы пострадал известный пляж Ланжерон. На территории остались обломки дронов и поврежденные здания. Взрывная волна посекла фасады и прибрежную инфраструктуру.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места происшествия.

Читайте также:

Ланжерон после атаки

Пляж Ланжерон после атаки выглядит опустошенным. На песке и территории вокруг обнаружены обломки дронов. На пляже образовалась большая воронка от удара. Взрывная волна повредила здания, скамейки и ограждения - фасады домов посечены, а окна выбиты.

Пляж Ланжерон після атаки
Поврежденное здание. Фото: Новини.LIVE
Пляж Ланжерон після атаки
Воронка и мусор после атаки. Фото: Новини.LIVE

По всему Ланжерону разбросан мелкий мусор, обломки конструкций и деревянные элементы. Однако одесситов и гостей города это не остановило от прогулки у моря. Люди осматривают последствия атак и гуляют у воды.

Пляж Ланжерон після атаки
Люди рассматривают последствия. Фото: Новини.LIVE
Пляж Ланжерон після атаки
Горожане у моря. Фото: Новини.LIVE

Владельцы заведений и рабочие ликвидируют последствия удара. Восстановление зданий требует времени.

Пляж Ланжерон після атаки
Рабочие устраняют последствия. Фото: Новини.LIVE
Пляж Ланжерон після атаки
Выбитые окна после атаки. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке

В ночь на 13 января враг совершил массированную атаку дронами на Одессу. Известно о шести раненых жителях в возрасте от 35 до 68 лет. Двух пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в больницу, другим помогли амбулаторно. Атака вызвала значительные разрушения гражданской и энергетической инфраструктуры. Повреждены многоэтажки, лицей, детсад, медучреждение, а также фитнес-центр.

Пляж Ланжерон після атаки
Обломки дрона. Фото: Новини.LIVE
Пляж Ланжерон після атаки
Деталь БпЛА на пляже. Фото: Новини.LIVE

Из-за поражения энергообъектов без электроснабжения остались 47 тысяч семей. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, однако восстановление требует времени. В городе развернуты оперативные штабы помощи.

Пляж Ланжерон після атаки
Последствия удара. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что журналисты Новини.LIVE побывали на месте ночной атаки на Одессу и сняли последствия. Также мы писали о том, в каком состоянии пострадавшие в результате атаки.

Одесса пляж Одесская область обстрелы Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
