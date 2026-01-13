Видео
Главная Одесса Пострадала центральная часть Одессы — что известно об атаке

Пострадала центральная часть Одессы — что известно об атаке

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 09:44
Атака дронов по центру Одессы: 6 пострадавших
Последствия атаки на Одессу. Фото: Новини.LIVE

В Одессе ночью Россия снова ударила по городу ударными беспилотниками. Под атаку попала центральная часть, где повреждены жилые дома и объекты социальной сферы. Сначала сообщали о пяти раненых, но утром количество пострадавших возросло. На местах работают спасатели, коммунальные службы и психологи.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.

Читайте также:

Что известно об атаке

В ночь на 13 января российские беспилотники атаковали Одессу. В центральной части города зафиксированы повреждения жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Городские власти развернули оперативные штабы, жителям оказывают помощь. Ночью было известно о 5 пострадавших, однако утром количество возросло.

"Утром еще один человек самостоятельно обратился к медикам", — отметила пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.

В результате попаданий возникли пожары на нескольких объектах. Горели здание незавершенного строительства, помещение фитнес-клуба, профессиональный лицей, а также гараж с автомобилем. Спасатели оперативно ликвидировали все возгорания. Также взрывной волной повреждены фасады и выбито остекление в шести многоэтажных домах, расположенных рядом.

Атака на Одесу
Психолог ГСЧС оказывает помощь жителям. Фото: ГСЧС Одесской области

Пострадавшие есть из разных домов, которые оказались в зоне поражения. На месте работали психологи ГСЧС. Помощь оказали всем, кто в ней нуждался.

"Люди выходили из домов в разном эмоциональном состоянии — вместе с детьми и домашними животными", — отметила она.

Отметим, в результате атаки пострадали шесть гражданских лиц. В частности, мужчины 67, 61, 37 и 34 лет, а также женщины 65 и 46 лет. Двух пострадавших доставили в больницу.

Правоохранители начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Атака на Одесу
Женщина с собачкой на руках. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что ночью РФ атаковала пригород Харькова. Также, под вражеским обстрелом оказалась Днепропетровщина.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
