Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Постраждала центральна частина Одеси — що відомо про атаку

Постраждала центральна частина Одеси — що відомо про атаку

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 09:44
Атака дронів по центру Одеси: 6 постраждалих
Наслідки атаки на Одесу. Фото: Новини.LIVE

В Одесі вночі Росія знову вдарила по місту ударними безпілотниками. Під атаку потрапила центральна частина, де пошкоджені житлові будинки та об’єкти соціальної сфери. Спочатку повідомляли про п’ятьох поранених, але зранку кількість постраждалих зросла. На місцях працюють рятувальники, комунальні служби та психологи.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповіла речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про атаку

У ніч на 13 січня російські безпілотники атакували Одесу. У центральній частині міста зафіксовані пошкодження житлових будинків і об’єктів соціальної інфраструктури. Міська влада розгорнула оперативні штаби, мешканцям надають допомогу. Вночі було відомо про 5 постраждалих, однак зранку кількість зросла.

"Зранку ще одна людина самостійно звернулася до медиків", — зазначила речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

Унаслідок влучань виникли пожежі на кількох об’єктах. Горіли будівля незавершеного будівництва, приміщення фітнес-клубу, професійний ліцей, а також гараж із автомобілем. Рятувальники оперативно ліквідували всі займання. Також вибуховою хвилею пошкоджено фасади та вибито скління у шести багатоповерхових будинках, розташованих поруч.

Атака на Одесу
Психолог ДСНС надає допомогу мешканцям. Фото: ДСНС Одещини

Постраждалі є з різних будинків, які опинилися в зоні ураження. На місці працювали психологи ДСНС. Допомогу надали всім, хто її потребував.

"Люди виходили з домівок у різному емоційному стані — разом із дітьми та домашніми тваринами", — зазначила вона.

Зазначимо, внаслідок атаки постраждали шестеро цивільних осіб. Зокрема, чоловіки 67, 61, 37 та 34 років, а також жінки 65 та 46 років. Двох потерпілих доставили до лікарні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Атака на Одесу
Жінка з песиком на руках. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі РФ атакувала передмістя Харкова. Також, під ворожим обстрілом опинилася Дніпропетровщина.

Одеса ДСНС Одеська область обстріли Новини Одеси атака дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації