Атака дронів по центру Одеси: 6 постраждалих

В Одесі вночі Росія знову вдарила по місту ударними безпілотниками. Під атаку потрапила центральна частина, де пошкоджені житлові будинки та об’єкти соціальної сфери. Спочатку повідомляли про п’ятьох поранених, але зранку кількість постраждалих зросла. На місцях працюють рятувальники, комунальні служби та психологи.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповіла речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

Що відомо про атаку

У ніч на 13 січня російські безпілотники атакували Одесу. У центральній частині міста зафіксовані пошкодження житлових будинків і об’єктів соціальної інфраструктури. Міська влада розгорнула оперативні штаби, мешканцям надають допомогу. Вночі було відомо про 5 постраждалих, однак зранку кількість зросла.

"Зранку ще одна людина самостійно звернулася до медиків", — зазначила речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

Унаслідок влучань виникли пожежі на кількох об’єктах. Горіли будівля незавершеного будівництва, приміщення фітнес-клубу, професійний ліцей, а також гараж із автомобілем. Рятувальники оперативно ліквідували всі займання. Також вибуховою хвилею пошкоджено фасади та вибито скління у шести багатоповерхових будинках, розташованих поруч.

Постраждалі є з різних будинків, які опинилися в зоні ураження. На місці працювали психологи ДСНС. Допомогу надали всім, хто її потребував.

"Люди виходили з домівок у різному емоційному стані — разом із дітьми та домашніми тваринами", — зазначила вона.

Зазначимо, внаслідок атаки постраждали шестеро цивільних осіб. Зокрема, чоловіки 67, 61, 37 та 34 років, а також жінки 65 та 46 років. Двох потерпілих доставили до лікарні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі РФ атакувала передмістя Харкова. Також, під ворожим обстрілом опинилася Дніпропетровщина.