Головна Одеса Наслідки нічної атаки на Одесу — постраждали 5 людей

Наслідки нічної атаки на Одесу — постраждали 5 людей

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 09:03
Дронова атака на Одесу вночі 13 січня: поранені та руйнування
Правоохоронці фіксують наслідки атаки. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

У ніч на 13 січня російські безпілотники знову вдарили по Одесі. Унаслідок атаки постраждали мирні жителі та цивільна інфраструктура. Пошкоджень зазнали житлові будинки, енергетичні об’єкти й заклади соціальної сфери.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

Наслідки атаки

У ніч на 13 січня Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей віком від 35 до 68 років. Двох поранених із травмами середньої тяжкості госпіталізували, ще чотирьом медики надали допомогу на місці. Усі перебувають під наглядом лікарів. Психологи ДСНС надали допомогу 14 людям, серед яких одна дитина.

Атака на Одесу у ніч на 13 січня
Уламок дрона. Фото: Одеська ОВА
Атака на Одесу у ніч на 13 січня
Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Під час атаки були пошкоджені енергетичні об’єкти, багатоквартирні будинки та об’єкти соціальної інфраструктури. Серед них — лікарня, дитячий садок, луна-парк, професійний ліцей і фітнес-центр. Також зазнав ушкоджень приватний транспорт.

Атака на Одесу у ніч на 13 січня
Вогнеборець гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Через влучання виникли пожежі в неексплуатованій новобудові, приміщенні фітнес-центру, будівлі ліцею та в гаражі з легковим автомобілем. Рятувальники оперативно ліквідували всі займання. 

Атака на Одесу у ніч на 13 січня
Наслідки атаки на Одесу. Фото: Одеська ОВА

Для мешканців постраждалих будинків розгорнули оперативні штаби та пункти незламності. На місцях працюють комунальні служби й правоохоронці, які фіксують чергові воєнні злочини росії проти цивільного населення. До ліквідації наслідків залучили 14 одиниць техніки та 65 рятувальників ДСНС, а також одну одиницю техніки й двох працівників рятувально-водолазної служби.

Атака на Одесу у ніч на 13 січня
Вогнеборець у згорівшій будівлі. Фото: ДСНС Одещини
Атака на Одесу у ніч на 13 січня
ВИбите скло після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни атакували цивільні судна у Чорному морі. Також ми писали, що внаслідок обстрілу у передмісті Харкова є загиблі та поранені

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
