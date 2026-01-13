Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Последствия ночной атаки на Одессу — пострадали 5 человек

Последствия ночной атаки на Одессу — пострадали 5 человек

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 09:03
Дроновая атака на Одессу ночью 13 января: раненые и разрушения
Правоохранители фиксируют последствия атаки. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В ночь на 13 января российские беспилотники снова ударили по Одессе. В результате атаки пострадали мирные жители и гражданская инфраструктура. Повреждения получили жилые дома, энергетические объекты и учреждения социальной сферы.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки

В ночь на 13 января Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела пострадали шесть человек в возрасте от 35 до 68 лет. Двух раненых с травмами средней тяжести госпитализировали, еще четырем медики оказали помощь на месте. Все находятся под наблюдением врачей. Психологи ГСЧС оказали помощь 14 людям, среди которых один ребенок.

Атака на Одесу у ніч на 13 січня
Обломок дрона. Фото: Одесская ОВА
Атака на Одесу у ніч на 13 січня
Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Во время атаки были повреждены энергетические объекты, многоквартирные дома и объекты социальной инфраструктуры. Среди них — больница, детский сад, луна-парк, профессиональный лицей и фитнес-центр. Также получил повреждения частный транспорт.

Атака на Одесу у ніч на 13 січня
Огнеборец тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Из-за попадания возникли пожары в неэксплуатируемой новостройке, помещении фитнес-центра, здании лицея и в гараже с легковым автомобилем. Спасатели оперативно ликвидировали все возгорания.

Атака на Одесу у ніч на 13 січня
Последствия атаки на Одессу. Фото: Одесская ОВА

Для жителей пострадавших домов развернули оперативные штабы и пункты несокрушимости. На местах работают коммунальные службы и правоохранители, которые фиксируют очередные военные преступления России против гражданского населения. К ликвидации последствий привлекли 14 единиц техники и 65 спасателей ГСЧС, а также одну единицу техники и двух работников спасательно-водолазной службы.

Атака на Одесу у ніч на 13 січня
Огнеборец в сгоревшем здании. Фото: ГСЧС Одесской области
Атака на Одесу у ніч на 13 січня
Выбитое стекло после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что россияне атаковали гражданские суда в Черном море. Также мы писали, что в результате обстрела в пригороде Харькова есть погибшие и раненые

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации