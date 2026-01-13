Дроновая атака на Одессу ночью 13 января: раненые и разрушения

Правоохранители фиксируют последствия атаки. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В ночь на 13 января российские беспилотники снова ударили по Одессе. В результате атаки пострадали мирные жители и гражданская инфраструктура. Повреждения получили жилые дома, энергетические объекты и учреждения социальной сферы.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

В ночь на 13 января Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела пострадали шесть человек в возрасте от 35 до 68 лет. Двух раненых с травмами средней тяжести госпитализировали, еще четырем медики оказали помощь на месте. Все находятся под наблюдением врачей. Психологи ГСЧС оказали помощь 14 людям, среди которых один ребенок.

Обломок дрона. Фото: Одесская ОВА

Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Во время атаки были повреждены энергетические объекты, многоквартирные дома и объекты социальной инфраструктуры. Среди них — больница, детский сад, луна-парк, профессиональный лицей и фитнес-центр. Также получил повреждения частный транспорт.

Огнеборец тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Из-за попадания возникли пожары в неэксплуатируемой новостройке, помещении фитнес-центра, здании лицея и в гараже с легковым автомобилем. Спасатели оперативно ликвидировали все возгорания.

Последствия атаки на Одессу. Фото: Одесская ОВА

Для жителей пострадавших домов развернули оперативные штабы и пункты несокрушимости. На местах работают коммунальные службы и правоохранители, которые фиксируют очередные военные преступления России против гражданского населения. К ликвидации последствий привлекли 14 единиц техники и 65 спасателей ГСЧС, а также одну единицу техники и двух работников спасательно-водолазной службы.

Огнеборец в сгоревшем здании. Фото: ГСЧС Одесской области

Выбитое стекло после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

