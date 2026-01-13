Дроновая атака на Одессу ночью 13 января: раненые и разрушения

Последствия ночной атаки на Одессу — пострадали 5 человек
В ночь на 13 января российские беспилотники снова ударили по Одессе. В результате атаки пострадали мирные жители и гражданская инфраструктура. Повреждения получили жилые дома, энергетические объекты и учреждения социальной сферы.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Последствия атаки
В ночь на 13 января Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела пострадали шесть человек в возрасте от 35 до 68 лет. Двух раненых с травмами средней тяжести госпитализировали, еще четырем медики оказали помощь на месте. Все находятся под наблюдением врачей. Психологи ГСЧС оказали помощь 14 людям, среди которых один ребенок.
Во время атаки были повреждены энергетические объекты, многоквартирные дома и объекты социальной инфраструктуры. Среди них — больница, детский сад, луна-парк, профессиональный лицей и фитнес-центр. Также получил повреждения частный транспорт.
Из-за попадания возникли пожары в неэксплуатируемой новостройке, помещении фитнес-центра, здании лицея и в гараже с легковым автомобилем. Спасатели оперативно ликвидировали все возгорания.
Для жителей пострадавших домов развернули оперативные штабы и пункты несокрушимости. На местах работают коммунальные службы и правоохранители, которые фиксируют очередные военные преступления России против гражданского населения. К ликвидации последствий привлекли 14 единиц техники и 65 спасателей ГСЧС, а также одну единицу техники и двух работников спасательно-водолазной службы.
