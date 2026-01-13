Видео
Україна
Главная Одесса Чудом спаслись — одесситы о ночной атаке на город

Чудом спаслись — одесситы о ночной атаке на город

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 10:59
Последствия ночной атаки РФ на Одессу 13 января: что говорят горожане
Поврежденный дом после атаки после атаки. Фото: Новини.LIVE

Россия не прекращает атаковать Одессу и область, нанося удары по гражданской инфраструктуре. В ночь на 13 января город пережил очередной массированный обстрел беспилотниками. Есть раненые, повреждены жилые дома, социальные объекты и энергетическая инфраструктура.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте удара и пообщались с очевидцами.

Чудом спаслись

Лилия, жительница одного из поврежденных домов, говорит, что этой ночью не спала вместе с семьей. В момент первого взрыва они были на кухне и успели спрятаться в ванной и туалете. Именно это, по ее словам, спасло жизнь, ведь после следующих взрывов в квартире начали сыпаться окна и рамы. Взрывная волна добралась даже до ванной комнаты, где осыпался кафель, а стены возле окон получили серьезные повреждения.

"Нам очень повезло, что мы не спали. Второй и третий взрывы были очень сильные, полетели стекла, посыпались рамы, было четыре или пять взрывов. Племянница так испугалась, что у нее сводит мышцы, она не может встать на ногу", — рассказала Лилия.

Нічна атака на Одесі - що кажуть містяни
Лилия, жительница дома. Фото: Новини.LIVE
Нічна атака на Одесі - що кажуть містяни
Обломок дрона. Фото: Новини.LIVE

В результате атаки повреждено и Государственное учебное заведение "Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры". Взрывная волна почти полностью выбила окна, повреждены потолки в кабинетах и пробита стена административного этажа. В здании произошел пожар, выгорела бухгалтерия и архив, а из-за поврежденных труб помещение начало затапливать.

"Практически все окна выбиты — уцелели только шесть, это около 200 окон. Больше всего пострадал административный этаж, где был пожар и выгорела бухгалтерия с архивом. Повреждены отопление, свет и вода. Ночью в здании была только охрана, люди успели спуститься в укрытие, никто не пострадал", — отметил руководитель лицея Игорь Черненко.

Нічна атака на Одесі - що кажуть містяни
Руководитель лицея Игорь Черненко. Фото: Новини.LIVE
Нічна атака на Одесі - що кажуть містяни
Поврежденное здание. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке

В ночь на 13 января Одесса подверглась очередной массированной атаке российских беспилотников. В результате обстрела пострадали шесть человек в возрасте от 35 до 68 лет. Двое из них с травмами средней степени тяжести госпитализированы, еще четырем медицинскую помощь оказали на месте.

Нічна атака на Одесі - що кажуть містяни
Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE
Нічна атака на Одесі - що кажуть містяни
Выбитое стекло в авто. Фото: Новини.LIVE

Повреждены энергетические объекты, многоквартирные жилые дома и гражданская инфраструктура. Среди пораженных объектов — больница, детский сад, лицей, фитнес-центр, луна-парк и частные автомобили. Для помощи жителям развернули оперативные штабы и пункты несокрушимости. На местах работают все службы, правоохранители фиксируют очередные военные преступления России против мирного населения.

Нічна атака на Одесі - що кажуть містяни
Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE
Нічна атака на Одесі - що кажуть містяни
Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE
Нічна атака на Одесі - що кажуть містяни
Уничтоженное авто. Фото: Новини.LIVE

В результате атаки без света остаются 47 тысяч семей. Разрушения значительные и ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.

Нічна атака на Одесі - що кажуть містяни
Пострадавший фитнес-центр, который пострадал. Фото: Новини.LIVE
Нічна атака на Одесі - що кажуть містяни
Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVE
Нічна атака на Одесі - що кажуть містяни
Последствия атаки в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что ночью РФ атаковали гражданских на Днепропетровщине. Также мы писали, что под ударом оказался пригород Харькова.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака пострадавшие
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
