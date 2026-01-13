Наслідки нічної атаки РФ на Одесу 13 січня: що кажуть містяни

Пошкоджений будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE

Росія не припиняє атакувати Одесу та область, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. У ніч на 13 січня місто пережило черговий масований обстріл безпілотниками. Є поранені, пошкоджені житлові будинки, соціальні об’єкти та енергетична інфраструктура.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару та поспілкувалися з очевидцями.

Дивом врятувалися

Лілія, мешканка одного з пошкоджених будинків, каже, що цієї ночі не спала разом із родиною. У момент першого вибуху вони були на кухні й встигли сховатися у ванній та туалеті. Саме це, за її словами, врятувало життя, адже після наступних вибухів у квартирі почали сипатися вікна та рами. Вибухова хвиля дісталася навіть ванної кімнати, де обсипався кахель, а стіни біля вікон зазнали серйозних ушкоджень.

"Нам дуже пощастило, що ми не спали. Другий і третій вибухи були дуже сильні, полетіло скло, посипалися рами, було чотири або п’ять вибухів. Племінниця так злякалася, що в неї зводить м’язи, вона не може стати на ногу", — розповіла Лілія.

Лілія, мешканка будинку. Фото: Новини.LIVE

Уламок дрона. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок атаки пошкоджено й Державний навчальний заклад "Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури". Вибухова хвиля майже повністю вибила вікна, пошкоджено стелі в кабінетах і пробита стіна адміністративного поверху. У будівлі сталася пожежа, вигоріла бухгалтерія та архів, а через пошкоджені труби приміщення почало затоплювати.

"Практично всі вікна вибиті — вціліли лише шість, це близько 200 вікон. Найбільше постраждав адміністративний поверх, де була пожежа і вигоріла бухгалтерія з архівом. Пошкоджені опалення, світло й вода. Вночі в будівлі була лише охорона, люди встигли спуститися в укриття, ніхто не постраждав", — зазначив керівник ліцею Ігор Черненко.

Керівник ліцею Ігор Черненко. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджена будівля. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

У ніч на 13 січня Одеса зазнала чергової масованої атаки російських безпілотників. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей віком від 35 до 68 років. Двоє з них із травмами середнього ступеня тяжкості госпіталізовані, ще чотирьом медичну допомогу надали на місці.

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Вибите скло в авто. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджено енергетичні об’єкти, багатоквартирні житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Серед уражених об’єктів — лікарня, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, луна-парк і приватні автомобілі. Для допомоги мешканцям розгорнули оперативні штаби та пункти незламності. На місцях працюють усі служби, правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення.

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Вибиті вікна в будинку. Фото: Новини.LIVE

Знищене авто. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок атаки без світла залишаються 47 тисяч родин. Руйнування значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

Фітнес-центр, який постраждав. Фото: Новини.LIVE

Руйнації на місці атаки.Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі РФ атакували цивільних на Дніпропетровщині. Також ми писали, що під ударом опинилося передмістя Харкова.