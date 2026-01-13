Наслідки нічної атаки РФ на Одесу 13 січня: що кажуть містяни

Дивом врятувалися — одесити про нічну атаку на місто
Росія не припиняє атакувати Одесу та область, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. У ніч на 13 січня місто пережило черговий масований обстріл безпілотниками. Є поранені, пошкоджені житлові будинки, соціальні об’єкти та енергетична інфраструктура.
Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару та поспілкувалися з очевидцями.
Дивом врятувалися
Лілія, мешканка одного з пошкоджених будинків, каже, що цієї ночі не спала разом із родиною. У момент першого вибуху вони були на кухні й встигли сховатися у ванній та туалеті. Саме це, за її словами, врятувало життя, адже після наступних вибухів у квартирі почали сипатися вікна та рами. Вибухова хвиля дісталася навіть ванної кімнати, де обсипався кахель, а стіни біля вікон зазнали серйозних ушкоджень.
"Нам дуже пощастило, що ми не спали. Другий і третій вибухи були дуже сильні, полетіло скло, посипалися рами, було чотири або п’ять вибухів. Племінниця так злякалася, що в неї зводить м’язи, вона не може стати на ногу", — розповіла Лілія.
Внаслідок атаки пошкоджено й Державний навчальний заклад "Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури". Вибухова хвиля майже повністю вибила вікна, пошкоджено стелі в кабінетах і пробита стіна адміністративного поверху. У будівлі сталася пожежа, вигоріла бухгалтерія та архів, а через пошкоджені труби приміщення почало затоплювати.
"Практично всі вікна вибиті — вціліли лише шість, це близько 200 вікон. Найбільше постраждав адміністративний поверх, де була пожежа і вигоріла бухгалтерія з архівом. Пошкоджені опалення, світло й вода. Вночі в будівлі була лише охорона, люди встигли спуститися в укриття, ніхто не постраждав", — зазначив керівник ліцею Ігор Черненко.
Що відомо про атаку
У ніч на 13 січня Одеса зазнала чергової масованої атаки російських безпілотників. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей віком від 35 до 68 років. Двоє з них із травмами середнього ступеня тяжкості госпіталізовані, ще чотирьом медичну допомогу надали на місці.
Пошкоджено енергетичні об’єкти, багатоквартирні житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Серед уражених об’єктів — лікарня, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, луна-парк і приватні автомобілі. Для допомоги мешканцям розгорнули оперативні штаби та пункти незламності. На місцях працюють усі служби, правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення.
Внаслідок атаки без світла залишаються 47 тисяч родин. Руйнування значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.
