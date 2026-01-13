Ланжерон після обстрілу: уламки дронів на пляжі

Як виглядає одеський пляж Ланжерон після нічної атаки (фото)
Внаслідок чергової атаки Одеси постраждав відомий пляж Ланжерон. На території залишилися уламки дронів та пошкоджені будівлі. Вибухова хвиля посікла фасади та прибережну інфраструктуру.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.
Ланжерон після атаки
Пляж Ланжерон після атаки виглядає спустошеним. На піску та території навколо виявлено уламки дронів. На пляжі утворилася велика вирва від удару. Вибухова хвиля пошкодила будівлі, лавки та огорожі — фасади будинків посічені, а вікна вибиті.
По всьому Ланжерону розкидане дрібне сміття, уламки конструкцій та дерев’яні елементи. Однак одеситів та гостей міста це не зупинило від прогулянки біля моря. Люди оглядають наслідки атак та гуляють біля води.
Власники закладів та робітники ліквідовують наслідки удару. Відновлення будівель потребує часу.
Що відомо про атаку
У ніч на 13 січня ворог здійснив масовану атаку дронами на Одесу. Відомо про шістьох поранених мешканців віком від 35 до 68 років. Двох потерпілих у стані середньої тяжкості доправили до лікарні, іншим допомогли амбулаторно. Атака спричинила значні руйнування цивільної та енергетичної інфраструктури. Пошкоджено багатоповерхівки, ліцей, дитсадок, медзаклад, а також фітнес-центр.
Через ураження енергооб'єктів без електропостачання залишилися 47 тисяч родин. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, проте відновлення потребує часу. У місті розгорнуто оперативні штаби допомоги.
