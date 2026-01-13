Відео
Як виглядає одеський пляж Ланжерон після нічної атаки (фото)

Як виглядає одеський пляж Ланжерон після нічної атаки (фото)

Дата публікації: 13 січня 2026 12:49
Ланжерон після обстрілу: уламки дронів на пляжі
Наслідки атаки на Ланжероні. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок чергової атаки Одеси постраждав відомий пляж Ланжерон. На території залишилися уламки дронів та пошкоджені будівлі. Вибухова хвиля посікла фасади та прибережну інфраструктуру.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Читайте також:

Ланжерон після атаки

Пляж Ланжерон після атаки виглядає спустошеним. На піску та території навколо виявлено уламки дронів. На пляжі утворилася велика вирва від удару. Вибухова хвиля пошкодила будівлі, лавки та огорожі — фасади будинків посічені, а вікна вибиті.

Пляж Ланжерон після атаки
Пошкоджена будівля. Фото: Новини.LIVE
Пляж Ланжерон після атаки
Вирва та сміття після атаки. Фото: Новини.LIVE

По всьому Ланжерону розкидане дрібне сміття, уламки конструкцій та дерев’яні елементи. Однак одеситів та гостей міста це не зупинило від прогулянки біля моря. Люди оглядають наслідки атак та гуляють біля води.

Пляж Ланжерон після атаки
Люди роздивляються наслідки. Фото: Новини.LIVE
Пляж Ланжерон після атаки
Містяни біля моря. Фото: Новини.LIVE

Власники закладів та робітники ліквідовують наслідки удару. Відновлення будівель потребує часу.

Пляж Ланжерон після атаки
Робітники усувають наслідки. Фото: Новини.LIVE
Пляж Ланжерон після атаки
Вибиті вікна після атаки. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

У ніч на 13 січня ворог здійснив масовану атаку дронами на Одесу. Відомо про шістьох поранених мешканців віком від 35 до 68 років. Двох потерпілих у стані середньої тяжкості доправили до лікарні, іншим допомогли амбулаторно. ​Атака спричинила значні руйнування цивільної та енергетичної інфраструктури. Пошкоджено багатоповерхівки, ліцей, дитсадок, медзаклад, а також фітнес-центр. 

Пляж Ланжерон після атаки
Уламки дрона. Фото: Новини.LIVE
Пляж Ланжерон після атаки
Деталь БпЛА на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Через ураження енергооб'єктів без електропостачання залишилися 47 тисяч родин. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, проте відновлення потребує часу. У місті розгорнуто оперативні штаби допомоги.

Пляж Ланжерон після атаки
Наслідки удару. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що журналісти Новини.LIVE побували на місці нічної атаки на Одесу та зафільмували наслідки. Також ми писали про те, у якому стані постраждалі внаслідок атаки.

Одеса пляж Одеська область обстріли Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
