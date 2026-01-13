Відео
Головна Одеса Обстріл Одеси — став відомий стан потерпілих

Обстріл Одеси — став відомий стан потерпілих

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 11:34
Стан постраждалих після нічної атаки на Одесу
Авто швидкої допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Росія продовжує атакувати Одесу, завдаючи ударів по цивільних об’єктах. Унаслідок нічної атаки постраждали 6 людей, двох з яких госпіталізували до лікарні. 

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла директорка Департаменту охорони здоровʼя Одеської міської ради Олена Колотенко.

Читайте також:

Стан постраждалих

За її словами, до медиків звернулися до шести постраждалих, однак більшість із них зазнали легких травм і не потребували госпіталізації. Найважчі ушкодження отримала одна жінка. Її доправили до лікарні з осколковим переломом руки. Медики надали всю необхідну невідкладну допомогу та провели операцію. Наразі жінка перебуває в задовільному стані й отримує лікування в повному обсязі.

"Вона прооперована, стан стабільний, отримує всю необхідну медичну допомогу", — повідомила Олена Колотенко.

Стан постраждалих після атаки на Одесу
Олена Колотенко про стан постраждалих. Фото: Новини.LIVE

Ще двом людям медичну допомогу надали безпосередньо на місці події, без подальшої госпіталізації. Один постраждалий звернувся до міської лікарні через забій м’яких тканин. Після огляду його відпустили додому, лікування проходитиме амбулаторно. За словами очільниці департаменту, всі травми люди отримали саме внаслідок ураження уламками.

Пошкодження лікарні

Під час атаки постраждала й медична інфраструктура. Пошкоджень зазнала одна із лікарень. У корпусі вибито майже 50 вікон. На щастя, ця будівля наразі не використовується в повному обсязі, а пацієнти та персонал не постраждали.

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок нічної атаки постраждала центральна частина Одеси. Також ми писали, що одесити розповіли про пережиту ніч.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
