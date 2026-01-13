Состояние пострадавших после ночной атаки на Одессу

Авто скорой помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Россия продолжает атаковать Одессу, нанося удары по гражданским объектам. В результате ночной атаки пострадали 6 человек, двое из которых госпитализированы в больницу.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала директор Департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Колотенко.

Состояние пострадавших

По ее словам, к медикам обратились до шести пострадавших, однако большинство из них получили легкие травмы и не нуждались в госпитализации. Самые тяжелые повреждения получила одна женщина. Ее доставили в больницу с осколочным переломом руки. Медики оказали всю необходимую неотложную помощь и провели операцию. Сейчас женщина находится в удовлетворительном состоянии и получает лечение в полном объеме.

"Она прооперирована, состояние стабильное, получает всю необходимую медицинскую помощь", — сообщила Елена Колотенко.

Елена Колотенко о состоянии пострадавших. Фото: Новини.LIVE

Еще двум людям медицинскую помощь оказали непосредственно на месте происшествия, без дальнейшей госпитализации. Один пострадавший обратился в городскую больницу из-за ушиба мягких тканей. После осмотра его отпустили домой, лечение будет проходить амбулаторно. По словам руководительницы департамента, все травмы люди получили именно в результате поражения обломками.

Повреждения больницы

Во время атаки пострадала и медицинская инфраструктура. Повреждения получила одна из больниц. В корпусе выбито почти 50 окон. К счастью, это здание пока не используется в полном объеме, а пациенты и персонал не пострадали.

