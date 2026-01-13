Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Обстрел Одессы — стало известно состояние пострадавших

Обстрел Одессы — стало известно состояние пострадавших

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 11:34
Состояние пострадавших после ночной атаки на Одессу
Авто скорой помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Россия продолжает атаковать Одессу, нанося удары по гражданским объектам. В результате ночной атаки пострадали 6 человек, двое из которых госпитализированы в больницу.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала директор Департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Колотенко.

Реклама
Читайте также:

Состояние пострадавших

По ее словам, к медикам обратились до шести пострадавших, однако большинство из них получили легкие травмы и не нуждались в госпитализации. Самые тяжелые повреждения получила одна женщина. Ее доставили в больницу с осколочным переломом руки. Медики оказали всю необходимую неотложную помощь и провели операцию. Сейчас женщина находится в удовлетворительном состоянии и получает лечение в полном объеме.

"Она прооперирована, состояние стабильное, получает всю необходимую медицинскую помощь", — сообщила Елена Колотенко.

Стан постраждалих після атаки на Одесу
Елена Колотенко о состоянии пострадавших. Фото: Новини.LIVE

Еще двум людям медицинскую помощь оказали непосредственно на месте происшествия, без дальнейшей госпитализации. Один пострадавший обратился в городскую больницу из-за ушиба мягких тканей. После осмотра его отпустили домой, лечение будет проходить амбулаторно. По словам руководительницы департамента, все травмы люди получили именно в результате поражения обломками.

Повреждения больницы

Во время атаки пострадала и медицинская инфраструктура. Повреждения получила одна из больниц. В корпусе выбито почти 50 окон. К счастью, это здание пока не используется в полном объеме, а пациенты и персонал не пострадали.

Напомним, мы сообщали, что в результате ночной атаки пострадала центральная часть Одессы. Также мы писали, что одесситы рассказали о пережитой ночи.

Одесса больницы Одесская область обстрелы Новости Одессы атака пострадавшие
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации