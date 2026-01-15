Заснеженный центр Одессы: зимняя атмосфера города: зимняя атмосфера города

Проспект Украинских Героев. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

С ночи в Одессе снег идет с ночи. Город выглядит по-зимнему уютно и спокойно. Одесситы спешат по делам или останавливаются, чтобы полюбоваться пейзажами. В то же время непогода внесла свои коррективы в движение транспорта.

Журналисты Новини.LIVE прогулялись по центру Одессы и сняли красоту зимнего города.

Снег в Одессе

Заснеженный центр Одессы превратился в настоящую зимнюю открытку. Деревья, крыши домов и брусчатка покрылись белым одеялом. Город выглядит более тихим, чем обычно.

Памятник Ивану Франко в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

Люди идут по заснеженной улице. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

Птицы взлетают. Фото: Новости.LIVE/Виктория Яслик

Женщина выгуливает собаку. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

Несмотря на холод, на улицах немало людей. Одни спешат на работу, другие прогуливаются и фотографируют зимнюю Одессу. Снег создает особую атмосферу и добавляет городу магического настроения.

Одесситки идут по тротуару. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

Кот прячется от снега. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

Зимняя улица Одессы. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

Сложности проезда

Однако водителям сегодня значительно сложнее. Люди жалуются на скользкие и не расчищенные дороги. Из-за этого движение иногда замедлено, а поездки требуют большего внимания.

Нерасчищенная улица. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

Ремонтные работы в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

Машины едут по улице города. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

