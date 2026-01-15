Заснеженный центр Одессы: зимняя атмосфера города: зимняя атмосфера города

В Одессе зима — как выглядят заснеженные улицы города (фото)
С ночи в Одессе снег идет с ночи. Город выглядит по-зимнему уютно и спокойно. Одесситы спешат по делам или останавливаются, чтобы полюбоваться пейзажами. В то же время непогода внесла свои коррективы в движение транспорта.
Журналисты Новини.LIVE прогулялись по центру Одессы и сняли красоту зимнего города.
Снег в Одессе
Заснеженный центр Одессы превратился в настоящую зимнюю открытку. Деревья, крыши домов и брусчатка покрылись белым одеялом. Город выглядит более тихим, чем обычно.
Несмотря на холод, на улицах немало людей. Одни спешат на работу, другие прогуливаются и фотографируют зимнюю Одессу. Снег создает особую атмосферу и добавляет городу магического настроения.
Сложности проезда
Однако водителям сегодня значительно сложнее. Люди жалуются на скользкие и не расчищенные дороги. Из-за этого движение иногда замедлено, а поездки требуют большего внимания.
