Україна
В Одессе зима — как выглядят заснеженные улицы города (фото)

В Одессе зима — как выглядят заснеженные улицы города (фото)

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 11:41
Заснеженный центр Одессы: зимняя атмосфера города: зимняя атмосфера города
Проспект Украинских Героев. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

С ночи в Одессе снег идет с ночи. Город выглядит по-зимнему уютно и спокойно. Одесситы спешат по делам или останавливаются, чтобы полюбоваться пейзажами. В то же время непогода внесла свои коррективы в движение транспорта.

Журналисты Новини.LIVE прогулялись по центру Одессы и сняли красоту зимнего города.

Читайте также:

Снег в Одессе

Заснеженный центр Одессы превратился в настоящую зимнюю открытку. Деревья, крыши домов и брусчатка покрылись белым одеялом. Город выглядит более тихим, чем обычно.

В Одесі засніжило: фото міста
Памятник Ивану Франко в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик
В Одесі засніжило: фото міста
Люди идут по заснеженной улице. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик
В Одесі засніжило: фото міста
Птицы взлетают. Фото: Новости.LIVE/Виктория Яслик
В Одесі засніжило: фото міста
Женщина выгуливает собаку. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

Несмотря на холод, на улицах немало людей. Одни спешат на работу, другие прогуливаются и фотографируют зимнюю Одессу. Снег создает особую атмосферу и добавляет городу магического настроения.

В Одесі засніжило: фото міста
Одесситки идут по тротуару. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик
В Одесі засніжило: фото міста
Кот прячется от снега. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик
В Одесі засніжило: фото міста
Зимняя улица Одессы. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

Сложности проезда

Однако водителям сегодня значительно сложнее. Люди жалуются на скользкие и не расчищенные дороги. Из-за этого движение иногда замедлено, а поездки требуют большего внимания.

В Одесі засніжило: фото міста
Нерасчищенная улица. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик
В Одесі засніжило: фото міста
Ремонтные работы в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик
В Одесі засніжило: фото міста
Машины едут по улице города. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

Напомним, мы сообщали о том, что Львов замело снегом — фоторепортаж из города. Также мы писали, что в Карпатах намело двухметровые сугробы и сильные морозы.

Одесса непогода Одесская область снег Новости Одессы снегопад
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
